  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 8.
Родина Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 56
Родина Москва 17.9% (10)
X 46.4% (26)
Торпедо Москва 35.7% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Торпедо Москва
2.50
3.30
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 4 (1) 0.57
Гордюшенко Астемир 2 0.29
Калмыков Амур 2 (1) 0.29
Клещенко Александр 1 0.14
Турищев Максим 1 0.14
Куль Руслан 1 (1) 0.14
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.43
Лебеденко Игорь 1 0.14
Калугин Никита 1 0.14
Москвичёв Владимир 1 0.14
Юзепчук Роман 1 0.14
Манелов Ираклий 1 0.14

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Калмыков Амур 2 0
Клещенко Александр 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Камышев Илья 1 0
Кризан Митя 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Рейна Йорди 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Родина Москва
Торпедо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Тюмень
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Сокол
 Заявка 7 4 1 2 6 - 7 13
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 5 - 5 11
8.
Енисей
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
9.
Химки
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10.
Шинник
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 11 - 7 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
13.
Ленинградец
 Заявка 7 2 3 2 4 - 7 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 6 0 5 - 4 9
15.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 5 - 8 7
16.
Кубань
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Волгарь
 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Акрон
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Ленинградец
 Заявка 4 2 1 1 2 - 4 7
3.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
4.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
6.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
9.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Алания Машуков Ислам 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Родина Москва Тимошенко Иван 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В 8-м туре Первой лиги России состоится московское дерби между "Родиной" и "Торпедо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 44.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 56
Родина Москва 17.9% (10)
X 46.4% (26)
Торпедо Москва 35.7% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Торпедо Москва
2.50
3.30
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Родина Москва - Торпедо Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогнозы на матч Родина Москва - Торпедо Москва

Исход игры
Родина Москва
17.9% (10)
Ничья
46.4% (26)
Торпедо Москва
35.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (25)
1:2 Торпедо Москва
25% (14)
2:1 Родина Москва
12.5% (7)
0:1 Торпедо Москва
8.9% (5)
1:0 Родина Москва
5.4% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 