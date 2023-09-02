Тур: 8.
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Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|4 (1)
|0.57
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.29
|Калмыков Амур
|2 (1)
|0.29
|Клещенко Александр
|1
|0.14
|Турищев Максим
|1
|0.14
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.14
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.43
|Лебеденко Игорь
|1
|0.14
|Калугин Никита
|1
|0.14
|Москвичёв Владимир
|1
|0.14
|Юзепчук Роман
|1
|0.14
|Манелов Ираклий
|1
|0.14
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Калмыков Амур
|2
|0
|Клещенко Александр
|1
|0
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Кризан Митя
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Фищенко Руслан
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Усанов Алексей
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
5
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1
Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Результаты матчей
Родина Москва
Торпедо Москва
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|5 - 4
|9
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Алания
|Машуков Ислам
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
Прогнозы на матч Родина Москва - Торпедо Москва
Исход игры
Родина Москва
17.9% (10)
Ничья
46.4% (26)
Торпедо Москва
35.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (25)
1:2 Торпедо Москва
25% (14)
2:1 Родина Москва
12.5% (7)
0:1 Торпедо Москва
8.9% (5)
1:0 Родина Москва
5.4% (3)
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