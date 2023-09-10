Тур: 2.
История личных встреч
Боливия
Аргентина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.25
Среднее время на гол
40
360
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
3.13
1.6
Среднее время на гол
28
56
Всего голов
36
10
Голов в среднем за матч
2.77
0.77
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
32
117
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрего Виктор
|1
|1
|Вильямиль Габриэль
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|1
|1
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Марсело
|1
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
Результаты матчей
Боливия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Боливия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0
Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0
Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
Результаты матчей
Боливия
Аргентина
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Боливия
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Бразилия
|Неймар
|2 (1)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Бразилия
|Рафинья Диас
|1 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Боливия
|Морено Марсело
|1
|Бразилия
|Неймар
|1
|Венесуэла
|Гонсалес Александр
|1
|Боливия
|Урсино Лусиано
|1
Прогнозы на матч Боливия - Аргентина
Исход игры
Боливия
0% (0)
Ничья
10% (5)
Аргентина
90% (45)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
36% (18)
0:2 Аргентина
28% (14)
0:1 Аргентина
10% (5)
1:1 Ничья
10% (5)
0:3 Аргентина
6% (3)
1:3 Аргентина
6% (3)
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