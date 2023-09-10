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Отборочные матчи: Южная Америка
2023-2025

Тур: 2.
Боливия
FIFA #83
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 50
Боливия 0% (0)
X 10% (5)
Аргентина 90% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Аргентина
5.70
4.20
6.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боливия
Аргентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЮА
3:0
КА
1:4
ОМЮА
1:2
ОМЮА
2:0
КА
3:0
ОМЮА
2:0
ТМС
7:0
ТМС
5:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
КА
1:1
ЧМОМ
6:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.25

Среднее время на гол

40
360

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

3.13
1.6

Среднее время на гол

28
56

Всего голов

36
10

Голов в среднем за матч

2.77
0.77

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

32
117

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрего Виктор 1 1
Вильямиль Габриэль 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 1

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Марсело 1 0
Урсино Лусиано 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0

Результаты матчей

Боливия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Боливия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0
Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0
Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0

Результаты матчей

Боливия
Аргентина

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боливия
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Боливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чили
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эквадор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венесуэла
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Парагвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колумбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уругвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бразилия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (1)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Аргентина Месси Лионель 1
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Венесуэла Гонсалес Александр 1
Боливия Урсино Лусиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 50
    Боливия 0% (0)
    X 10% (5)
    Аргентина 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Аргентина
    5.70
    4.20
    6.00
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    Прогнозы на матч Боливия - Аргентина

    Исход игры
    Боливия
    0% (0)
    Ничья
    10% (5)
    Аргентина
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    36% (18)
    0:2 Аргентина
    28% (14)
    0:1 Аргентина
    10% (5)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    0:3 Аргентина
    6% (3)
    1:3 Аргентина
    6% (3)
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