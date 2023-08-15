Стадион: Субару Парк. Главный судья: Huitron D.
0:2
Первый тайм
Ход матча
3'
0:1
20'
0:2
20'
25'
45'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
10
_Gazdag
D.
25
Донован
Крис
13
Трент
Холден
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
11
_Bedoya
A.
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
32
Аллен
Ноа
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
11
_Farias
F.
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
10 _Gazdag D.Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Трент ХолденВратарь
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 _Bedoya A.Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Миллер КернЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Дос СантосВратарь
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
-
20 Невилл ХарвиЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
-
11 _Farias F.Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Интер Майами
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Gazdag D.
|4 (3)
|0.67
|Карранса Хулиан
|2
|0.33
|Харриэль Натан
|2
|0.33
|Буэно Хесус
|1
|0.17
|МакГлинн Джек
|1
|0.17
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Вагнер Кай
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|8
|1.33
|Тейлор Роберт
|4
|0.67
|Мартинес Хосеф
|3 (2)
|0.5
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.17
|Альба Жорди
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Кампана Леонардо
|0
|0
|Робинсон Роналду
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосеф
|3
|0
|Мбезо Оливье
|1
|1
|Буэно Хесус
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|_Gazdag D.
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Месси Лионель
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Миллер Керн
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Гомес Диего III
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
11
Филадельфия Юнион
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
11
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
10%
4
29%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1
Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0
Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
31
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
41
14
32
14
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Интер Майами
|Месси Лионель
|8 (1)
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|7 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Интер Майами
|Тейлор Роберт
|4 (2)
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосеф
|5
|Атлас
|_Santamaria A.
|1 2
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3
|Шарлотт
|Бёрн Натан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 0:2 Интер Майами
Исход игры
Филадельфия Юнион
14.6% (20)
Ничья
9.5% (13)
Интер Майами
75.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (87)
Меньше
17.14% (18)
Обе команды забьют
Да
88.57% (93)
Нет
11.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
40.1% (55)
2:1 Филадельфия Юнион
8.8% (12)
1:3 Интер Майами
8% (11)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Интер Майами
2.9% (4)
0:1 Интер Майами
2.9% (4)
3:2 Филадельфия Юнион
1.5% (2)
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