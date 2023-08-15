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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Стадион: . Главный судья: Huitron D.
Филадельфия Юнион
0:2
Первый тайм
Интер Майами

Ход матча

3'
0:1
Мартинес Хосеф
(Кривцов Сергей)
20'
0:2
Месси Лионель
(Мартинес Хосеф)
20'
Лоу Дэмион
 
25'
Буэно Хесус
 
45'
0:3
Альба Жорди
Прогнозы 137
Филадельфия Юнион 14.6% (20)
X 9.5% (13)
Интер Майами 75.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
2.80
7.70
2.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
10
_Gazdag
D.
8
Мартинес
Хосеф
25
Донован
Крис
13
Трент
Холден
12
Бендик
Джо
29
Маханья
Олвету
15
Мбезо
Оливье
2
Реал
Мэттью
16
МакГлинн
Джек
14
Рафанелло
Жереми
19
Торрес
Хоакин
11
_Bedoya
A.
9
Карранса
Хулиан
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
3
Арройо
Диксон
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
16
Тейлор
Роберт
10
Месси
Лионель
17
Мартинес
Хосеф
29
Дос
Сантос
Карлос
Жоаким
99
Дженсен
Кристофер
32
Аллен
Ноа
4
Маквей
Кристофер
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
8
Гомес
Диего
III
11
_Farias
F.
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Роналду
Филадельфия Юнион
Интер Майами

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:1
М
2:0
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Gazdag D. 4 (3) 0.67
Карранса Хулиан 2 0.33
Харриэль Натан 2 0.33
Буэно Хесус 1 0.17
МакГлинн Джек 1 0.17
Эллиотт Джек 0 0
Вагнер Кай 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 8 1.33
Тейлор Роберт 4 0.67
Мартинес Хосеф 3 (2) 0.5
Кремаски Бенджамин 1 0.17
Альба Жорди 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Кампана Леонардо 0 0
Робинсон Роналду 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосеф 3 0
Мбезо Оливье 1 1
Буэно Хесус 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
_Gazdag D. 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Месси Лионель 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Миллер Керн 1 0
Арройо Диксон 1 0
Гомес Диего III 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
11
Филадельфия Юнион
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
11

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
10%
4
29%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1
Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0
Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
3
1
1
4
3.5
2
2
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
4
1
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
1/16 финала
1 Филадельфия Юнион
0 Ди Си Юнайтед
1 Нью-Йорк Ред Буллз
0 Нью-Йорк Сити
0 Пумас-УНАМ
1 Керетаро
10 Нью-Инглэнд Революшн
9 Атлас
2 Даллас
1 Мазатлан
3 Интер Майами
1 Орландо Сити
4 Шарлотт
3 Крус Асуль
5 Хьюстон Динамо
3 Пачука
7 Лос-Анджелес
1 Хуарес
3 Реал Солт-Лейк
1 Леон
6 Тигрес
4 Ванкувер Уайткэпс
0 Портленд Тимберс
1 Монтеррей
0 Чикаго Файр
1 Америка Мехико
5 Цинциннати
6 Нэшвилл
4 Толука
1 Спортинг Канзас-Сити
6 Коламбус Крю
7 Миннесота Юнайтед
1/8 финала
5 Филадельфия Юнион
4 Нью-Йорк Ред Буллз
5 Керетаро
4 Нью-Инглэнд Революшн
7 Даллас
9 Интер Майами
2 Шарлотт
1 Хьюстон Динамо
4 Лос-Анджелес
0 Реал Солт-Лейк
0 Тигрес
1 Монтеррей
7 Америка Мехико
8 Нэшвилл
4 Толука
6 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
2 Филадельфия Юнион
1 Керетаро
4 Интер Майами
0 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
3 Монтеррей
5 Нэшвилл
0 Миннесота Юнайтед
1/2 финала
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Монтеррей
Нэшвилл
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (1)
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 7 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Интер Майами Тейлор Роберт 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Мартинес Хосеф 5
Атлас _Santamaria A. 1 2
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Шарлотт Бёрн Натан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГОООООООООЛ! 0:3!!! Альба!!! 
  • 45'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Интера" на Донована, но Крис под давлением Кривцова не смог зацепиться за мяч. 
  • 45'
    Добавим, что уже 15 матчей подряд "Филадельфия" не проигрывала на домашнем поле. 
  • 45'
    Буэно при развитии атаки по правой половине поля выполнил довольно опасную проникающую передачу к правому углу вратарской на Донована, но Крис не был готов к рывку, мяч в итоге достался Коллендеру. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Даниэль Кинтеро к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Донован в центре поля огрел по ногам Кривцова. Вновь центральный защитник "Интера" поднялся с большим трудом, так можно уже на второй тайм и не выйти. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Газдаг на половине поля соперника нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • 42'
    Совсем немного времени осталось до перерыва, важно конечно же сейчас для "Интера" не пропустить по итогам первого тайма. 
  • Угловой
    41'
    Вагнер с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты "Интера" в очередной раз сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
  • 40'
    Вагнер после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Кремаски и ушёл на угловой. 
  • 39'
    Поднялся Кривцов после паузы, показал центральный защитник "Интера", что с ним всё нормально, он готов как минимум доиграть первый тайм. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Сергей Кривцов получил повреждение голеностопа после подката в центре поля, остановил Даниэль Кинтеро игру, вышли на поле врачи "Интера". 
  • 37'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на Харриэля, Коллендер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Угловой
    36'
    Вагнер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Донован выиграл верховую борьбу за мяч, но удар головой в правый угол ворот у Криса совсем не получился. 
  • Угловой
    35'
    Вагнер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коллендер сыграл на выходе и в прыжке смахнул мяч на третий угловой. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Флэк с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Буэно при скидке мяча в центр штрафной попал в Бускетса, мяч ушёл на очередной угловой. 
    • Угловой
      33'
      Буэно с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Йедлин головой выбил мяч на правый фланг точно на Месси. 
    • 32'
      Буэно попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Месси отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 31'
      Вагнер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Йедлин головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Арройо на правом фланге огрел по ногам Глеснеса. "Филадельфия" заработала относительно неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      29'
      Доигрались гости и потеряли мяч на своей половине поля, Газдаг решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, Коллендер грамотно в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 28'
      Умело "Интер" сегодня играет от обороны, "Филадельфия" сама в высокий прессинг идти не хочет, а гости уже просто катают мяч на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Донован перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Бускетса. 
    • 26'
      Кремаски из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Йедлину, Деандре под давлением Харриэля упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 25'
      Весомую заявку на победу к середине первого тайма создал "Интер", но конечно же играть ещё очень много времени. 
    • Желтая карточка
      24'
      Полузащитник "Филадельфии" Хесус Буэно получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Арройо. 
    • 23'
      Как-то совсем сегодня тяжело с атаками у "Филадельфии", словно хозяева поля не знают, как вскрывать далеко не самую надёжную оборону. 
    • 22'
      Самому Мартинесу по итогам эпизода с голом также досталось прилично, но после паузы форвард "Интера" показал, что он готов играть дальше. 
    • Желтая карточка
      21'
      Фланговый защитник "Филадельфии" Дэмион Лоу получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Мартинеса. 
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Месси!!! Йедлин из глубины поля выполнил передачу в центральный круг, Хосеф Мартинес успел выполнить передачу на ход Месси, а затем в него влетел Лоу, Лионель в свою очередь немного продвинулся вперёд и затем пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Блэйк как-то запоздал с прыжком и в итоге пропустил рабочий мяч. 
    • Опасный момент
      19'
      Газдаг от радиуса штрафной площади с левой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 18'
      Всё же в среднем темпе работают по большей части команды, при этом нельзя сказать, что сегодня погодные условия для команд непростые, бывало на этом турнире уже и хуже. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Лоу на этот раз нарушил правила против Месси в центре поля. Зачастую игроки "Филадельфии" не поспевают со соперником, если гости начинают увеличивать скорость. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Флэк перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Игроки "Интера" вновь достаточно долго разыгрывали стандарт. 
    • 15'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Мартинесу по правой половине поля, Хосеф на этот раз не смог оторваться от защитников "Филадельфии", а поддержка атаки подоспела слишком поздно. 
    • 14'
      Вагнер с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Филадельфии" с большим трудом сохранили мяч в игре, но в итоге едва не получили очень опасную контратаку на свои ворота. 
    • 13'
      Пока что футболисты "Филадельфии" по большей части стараются работать за счёт позиционных атак, но при этом футболисты "Интера" к подобному развитий событий готовы очень хорошо. 
    • 12'
      Кривцов из центра поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади на ход Кремаски, Блэйк немного размялся при игре на выходе. 
    • 11'
      Херардо Мартино за счёт матчей Кубка лиг создал для себя хорошую статистику в клубе, у него всего лишь одно поражение, а уже с приходом Лионеля Месси последовала серия из пяти побед подряд. 
    • 10'
      Без подачи в штрафную площадь пока что решили обойтись гости, но на правой половине поля ничего интересного футболисты "Интера" в итоге не придумали. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Вагнер на правом фланге огрел по ногам активного Бускетса. Игроки "Интера" теперь уже тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Мартинес в центральном круге нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      7'
      Вагнер с правого фланга выполнил очень опасную передачу в радиус штрафной площади на ход Газдагу, Даниэль обработал мяч и продвинулся к центру штрафной площади, но Коллендер также грамотно сократил дистанцию и в итоге спас свою команду. 
    • 6'
      Футболисты "Интера" пока что перехватили контроль над мячом и спокойно катают его в центре поля. 
    • 5'
      Очень хорошее начало матча на выезде получается для "Интера", но теперь мы конечно же ждём ещё более напористой игры от "Филадельфии". 
    • 4'
      Газдаг с правой половины поля выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мартинес!!! Кривцов со своей половины поля выполнил отличный заброс на ход Мартинесу к правому углу штрафной площади, Хосеф воспользовался ошибкой защитника "Филадельфии", который махнул мимо мяча при попытке перехватить мяч, а затем уже форвард "Интера" с правого угла штрафной площади из-под Эллиотта пробил низом в дальний угол ворот, Блэйк не смог спасти свою команду. 
    • Судья
      2'
      Мартинес в борьбе с Эллиоттом на левой половине поля оказался на газоне, Даниэль Кинтеро показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за путёвку в финал турнира. Букмекеры немного опасаются выделять "Интер" в качестве фаворита, но всё же команде Херардо Мартино вполне по силам и на выезде переиграть достаточно крепкого соперника. 
    • До матча
    • Не будем забывать, что все матчи Кубка лиги начинаются с задержкой в десять минут, сегодняшняя встреча не станет исключением. 
    • На "Субару Парк" сегодня конечно же аншлаг, все билеты на домашнем стадионе "Филадельфии" были очень быстро раскуплены. 
    • Напомним, что согласно регламенту турнира три лучшие команды получат путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ на следующий сезон, а поэтому победитель сегодняшнего матча избавит себя от некоторых проблем. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Даниэль Кинтеро из Мексики. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка лиги MLS + MS между "Филадельфией Юнион" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 137
    Филадельфия Юнион 14.6% (20)
    X 9.5% (13)
    Интер Майами 75.9% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Филадельфия Юнион
    Ничья
    Интер Майами
    2.80
    7.70
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 0:2 Интер Майами

    Исход игры
    Филадельфия Юнион
    14.6% (20)
    Ничья
    9.5% (13)
    Интер Майами
    75.9% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.86% (87)
    Меньше
    17.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (93)
    Нет
    11.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    40.1% (55)
    2:1 Филадельфия Юнион
    8.8% (12)
    1:3 Интер Майами
    8% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:2 Интер Майами
    2.9% (4)
    0:1 Интер Майами
    2.9% (4)
    3:2 Филадельфия Юнион
    1.5% (2)
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