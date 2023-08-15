Газдаг на половине поля соперника нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" максимально долго разыгрывали стандарт.

Донован в центре поля огрел по ногам Кривцова. Вновь центральный защитник "Интера" поднялся с большим трудом, так можно уже на второй тайм и не выйти.

Четыре минуты добавил Даниэль Кинтеро к основному времени первого тайма.

Буэно при развитии атаки по правой половине поля выполнил довольно опасную проникающую передачу к правому углу вратарской на Донована, но Крис не был готов к рывку, мяч в итоге достался Коллендеру.

Добавим, что уже 15 матчей подряд "Филадельфия" не проигрывала на домашнем поле.

Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Интера" на Донована, но Крис под давлением Кривцова не смог зацепиться за мяч.

Вагнер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коллендер сыграл на выходе и в прыжке смахнул мяч на третий угловой.

Вагнер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Донован выиграл верховую борьбу за мяч, но удар головой в правый угол ворот у Криса совсем не получился.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на Харриэля, Коллендер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Сергей Кривцов получил повреждение голеностопа после подката в центре поля, остановил Даниэль Кинтеро игру, вышли на поле врачи "Интера".

Поднялся Кривцов после паузы, показал центральный защитник "Интера", что с ним всё нормально, он готов как минимум доиграть первый тайм.

Вагнер после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Кремаски и ушёл на угловой.

Вагнер с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты "Интера" в очередной раз сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

Совсем немного времени осталось до перерыва, важно конечно же сейчас для "Интера" не пропустить по итогам первого тайма.

Весомую заявку на победу к середине первого тайма создал "Интер", но конечно же играть ещё очень много времени.

Кремаски из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Йедлину, Деандре под давлением Харриэля упустил мяч за лицевую линию поля.

Донован перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Бускетса.

Умело "Интер" сегодня играет от обороны, "Филадельфия" сама в высокий прессинг идти не хочет, а гости уже просто катают мяч на своей половине поля.

Доигрались гости и потеряли мяч на своей половине поля, Газдаг решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, Коллендер грамотно в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

Вагнер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Йедлин головой выбил мяч обратно на правый фланг.

Буэно попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Месси отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Буэно с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Йедлин головой выбил мяч на правый фланг точно на Месси.

Флэк с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Буэно при скидке мяча в центр штрафной попал в Бускетса, мяч ушёл на очередной угловой.

24' Полузащитник "Филадельфии" Хесус Буэно получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Арройо.

23' Как-то совсем сегодня тяжело с атаками у "Филадельфии", словно хозяева поля не знают, как вскрывать далеко не самую надёжную оборону.

22' Самому Мартинесу по итогам эпизода с голом также досталось прилично, но после паузы форвард "Интера" показал, что он готов играть дальше.

21' Фланговый защитник "Филадельфии" Дэмион Лоу получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Мартинеса.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Месси!!! Йедлин из глубины поля выполнил передачу в центральный круг, Хосеф Мартинес успел выполнить передачу на ход Месси, а затем в него влетел Лоу, Лионель в свою очередь немного продвинулся вперёд и затем пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Блэйк как-то запоздал с прыжком и в итоге пропустил рабочий мяч.

19' Газдаг от радиуса штрафной площади с левой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

18' Всё же в среднем темпе работают по большей части команды, при этом нельзя сказать, что сегодня погодные условия для команд непростые, бывало на этом турнире уже и хуже.

17' Лоу на этот раз нарушил правила против Месси в центре поля. Зачастую игроки "Филадельфии" не поспевают со соперником, если гости начинают увеличивать скорость.

16' Флэк перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Игроки "Интера" вновь достаточно долго разыгрывали стандарт.

15' Из глубины поля последовал заброс на ход Мартинесу по правой половине поля, Хосеф на этот раз не смог оторваться от защитников "Филадельфии", а поддержка атаки подоспела слишком поздно.

14' Вагнер с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Филадельфии" с большим трудом сохранили мяч в игре, но в итоге едва не получили очень опасную контратаку на свои ворота.

13' Пока что футболисты "Филадельфии" по большей части стараются работать за счёт позиционных атак, но при этом футболисты "Интера" к подобному развитий событий готовы очень хорошо.

12' Кривцов из центра поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади на ход Кремаски, Блэйк немного размялся при игре на выходе.

11' Херардо Мартино за счёт матчей Кубка лиг создал для себя хорошую статистику в клубе, у него всего лишь одно поражение, а уже с приходом Лионеля Месси последовала серия из пяти побед подряд.

10' Без подачи в штрафную площадь пока что решили обойтись гости, но на правой половине поля ничего интересного футболисты "Интера" в итоге не придумали.

9' Вагнер на правом фланге огрел по ногам активного Бускетса. Игроки "Интера" теперь уже тщательно готовятся к стандарту.

8' Мартинес в центральном круге нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Вагнер с правого фланга выполнил очень опасную передачу в радиус штрафной площади на ход Газдагу, Даниэль обработал мяч и продвинулся к центру штрафной площади, но Коллендер также грамотно сократил дистанцию и в итоге спас свою команду.

6' Футболисты "Интера" пока что перехватили контроль над мячом и спокойно катают его в центре поля.

5' Очень хорошее начало матча на выезде получается для "Интера", но теперь мы конечно же ждём ещё более напористой игры от "Филадельфии".

4' Газдаг с правой половины поля выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мартинес!!! Кривцов со своей половины поля выполнил отличный заброс на ход Мартинесу к правому углу штрафной площади, Хосеф воспользовался ошибкой защитника "Филадельфии", который махнул мимо мяча при попытке перехватить мяч, а затем уже форвард "Интера" с правого угла штрафной площади из-под Эллиотта пробил низом в дальний угол ворот, Блэйк не смог спасти свою команду.

2' Мартинес в борьбе с Эллиоттом на левой половине поля оказался на газоне, Даниэль Кинтеро показал, что нужно играть дальше.