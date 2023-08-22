0:1
Второй тайм: 67'
0'
0:1
16' ГолВаленсия Эннер
30' Желтая карточкаМартинс Родригес
57' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
Ход матча
16'
0:1
30'
57'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Bruno
Savio
33
Рочет
Серхио
44
Витао
10
Патрик
Алан
30
Джонни
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Bruno SavioПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Javier Uzeda
-
-
14 Yomar Rocha
-
29 Luis Paz
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
-
41 Matheus Dias
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronnie Fernandez2
|4
|0.44
|Бехарано Диего
|3
|0.33
|Вильямиль Габриэль
|2
|0.22
|Эрвиас Пабло
|1
|0.11
|Родригес Патрисио II
|1
|0.11
|Lucas Chavez
|1
|0.11
|Javier Uzeda
|1
|0.11
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.44
|Адриано Луис
|3
|0.33
|Валенсия Эннер
|2
|0.22
|Меркадо Габриэль
|2
|0.22
|Де Пена Карлос
|1
|0.11
|Alexandre Zurawski
|1
|0.11
|José Maurisio3
|1
|0.11
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ronnie Fernandez2
|4
|0
|Сагредо Хесус
|2
|1
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Вильямиль Габриэль
|3
|0
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Bryan Bentaberry
|2
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
3
Боливар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
8
Боливар
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
15%
2
15%
1-15
4
31%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Либертад Гран Маморе 3:0 Аурора - Боливар 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Боливар - Блуминг 6:1
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Результаты матчей
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
35
17
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3