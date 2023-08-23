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Кубок Либертадорес
2023

Боливар
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
16' Гол
Валенсия Эннер
30' Желтая карточка
Мартинс Родригес
57' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
68' Желтая карточка
Вильямиль Габриэль
73' Желтая карточка
Bryan Bentaberry
90'+6
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
17
Родригес
Патрисио
II
23
Хустиниано
Леонель
15
Вильямиль
Габриэль
10
Bruno
Savio
9
Ronnie
Fernandez2
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
33
Рочет
Серхио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
22
Nicolas
Hernandez2
16
Бустос
Фабрисио
6
Мартинс
Родригес
10
Патрик
Алан
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Боливар
3-4-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronnie Fernandez2 4 0.44
Бехарано Диего 3 0.33
Вильямиль Габриэль 2 0.22
Эрвиас Пабло 1 0.11
Родригес Патрисио II 1 0.11
Lucas Chavez 1 0.11
Javier Uzeda 1 0.11
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 4 (1) 0.44
Адриано Луис 3 0.33
Валенсия Эннер 2 0.22
Меркадо Габриэль 2 0.22
Де Пена Карлос 1 0.11
Alexandre Zurawski 1 0.11
José Maurisio3 1 0.11

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ronnie Fernandez2 4 0
Вильямиль Габриэль 4 0
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 2 1
Bryan Bentaberry 3 0
Хустиниано Леонель 2 0
Бехарано Диего 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 3 0
Nicolas Hernandez2 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Патрик Алан 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Витао 2 0
Джонни 1 0
Энрике Педро 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Результаты матчей

Боливар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
3
Боливар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
8
Боливар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
5
36%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Либертад Гран Маморе 3:0 Аурора - Боливар 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Боливар - Блуминг 6:1
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1

Результаты матчей

Боливар
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боливар
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Мартинс Родригес получил желтую карточку от судьи
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