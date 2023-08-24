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Кубок Либертадорес
2023

Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 10'
Расинг Авельянеда
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
1.97
3.15
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
15
Валентини
Николас
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
18
Фабра
Франк
10
Кавани
Эдинсон
19
Барко
Валентин
21
Ариас
Габриэль
38
Tobias
Rubio
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
26
Охеда
Агустин
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Бока Хуниорс
3-5-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

37 матчей

43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.24
1.05

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.33
Вейгандт Марсело 2 0.22
Васкес Луис 2 0.22
Мерентиель Мигель 1 0.11
Вилья Себастьян 1 0.11
Варела Алан 1 0.11
Барко Валентин 1 0.11
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.33
Gonzalo Piovi 3 (2) 0.33
Герреро Паоло 1 0.11
Ауче Габриэль 1 0.11
Мартинес Рохер 1 0.11
Ромеро Максимильяно 1 0.11
Nicolas Oroz 1 0.11
Nicolas Reniero 1 0.11
Охеда Агустин 1 0.11
Морено Анибал 1 0.11
Juan Ignacio Nardoni 1 0.11
Gabriel Rojas1 1 0.11

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Валентини Николас 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Matias Rojas II 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0
Tobias Rubio 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
9
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия и Эсгрима - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
1.97
3.15
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда онлайн

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