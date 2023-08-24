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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
22' Желтая карточка
Рохо Маркос
22' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
45' Желтая карточка
Tobias Rubio
52' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
79' Желтая карточка
Альмендра Агустин
90' Желтая карточка
Фернандес Пол
90'+6
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
15
Валентини
Николас
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
18
Фабра
Франк
10
Кавани
Эдинсон
19
Барко
Валентин
21
Ариас
Габриэль
38
Tobias
Rubio
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
26
Охеда
Агустин
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Бока Хуниорс
3-5-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

37 матчей

43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.24
1.05

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.33
Вейгандт Марсело 2 0.22
Васкес Луис 2 0.22
Мерентиель Мигель 1 0.11
Вилья Себастьян 1 0.11
Варела Алан 1 0.11
Барко Валентин 1 0.11
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.33
Gonzalo Piovi 3 (2) 0.33
Герреро Паоло 1 0.11
Ауче Габриэль 1 0.11
Мартинес Рохер 1 0.11
Ромеро Максимильяно 1 0.11
Nicolas Oroz 1 0.11
Nicolas Reniero 1 0.11
Охеда Агустин 1 0.11
Морено Анибал 1 0.11
Juan Ignacio Nardoni 1 0.11
Gabriel Rojas1 1 0.11

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 2 0
Валентини Николас 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Фернандес Пол 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Matias Rojas II 2 0
Tobias Rubio 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
9
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия и Эсгрима - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
3
1
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
0 Бока Хуниорс
0 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Tobias Rubio получил желтую карточку от судьи
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