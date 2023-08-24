0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРохо Маркос
22' Желтая карточкаФернандес Игнасио
45' Желтая карточкаTobias Rubio
52' Желтая карточкаМерентиель Мигель
79' Желтая карточкаАльмендра Агустин
90' Желтая карточкаФернандес Пол
90'+6
Ход матча
22'
45'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
38
Tobias
Rubio
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Tomas Perez
-
-
-
-
41 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
37 матчей
43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.24
1.05
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|3
|0.33
|Вейгандт Марсело
|2
|0.22
|Васкес Луис
|2
|0.22
|Мерентиель Мигель
|1
|0.11
|Вилья Себастьян
|1
|0.11
|Варела Алан
|1
|0.11
|Барко Валентин
|1
|0.11
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|3
|0.33
|Gonzalo Piovi
|3 (2)
|0.33
|Герреро Паоло
|1
|0.11
|Ауче Габриэль
|1
|0.11
|Мартинес Рохер
|1
|0.11
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.11
|Nicolas Oroz
|1
|0.11
|Nicolas Reniero
|1
|0.11
|Охеда Агустин
|1
|0.11
|Морено Анибал
|1
|0.11
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.11
|Gabriel Rojas1
|1
|0.11
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Tobias Rubio
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
9
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия и Эсгрима - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
14
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
45
63
18
36
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3