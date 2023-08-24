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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Депортиво Перейра
0:0
Первый тайм: 9'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1
Кинтана
Альдаир
2
Гарсес
Карлос
14
Juan
Quintero
II
29
Carlos
Ramirez
I
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
13
Juan
Zuluaga
25
Jhonny
Vasquez
18
Maicol
Medina
9
Angelo
Rodriguez
30
Родригес
Арлей
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
12
Майке
Роша
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Депортиво Перейра
5-3-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.22
Juan Santacruz 1 0.11
Angelo Rodriguez 1 0.11
Родригес Арлей 1 0.11
Larry Angulo 1 0.11
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.11
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.56
Гомес Густаво 3 0.33
Рони III 2 0.22
Пикерес Хоакин 2 0.22
Вейга Рафаэль 2 (1) 0.22
Лопес Хосе Мануэль 1 0.11
Наварро Рафа 1 0.11
Endrick 1 0.11

Карточки

Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Angelo Rodriguez 4 0
Maicol Medina 2 1
Johan Bocanegra 3 0
Jhonny Vasquez 2 0
Родригес Арлей 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Larry Angulo 2 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Ewil Murillo 1 0
Eber Moreno 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Жаилсон Маркес 1 1
Луан Гарсия IV 2 0
Рони III 2 0
Менино Габриэль 2 0
Endrick 0 1
Richard Rios 0 1
Роша Маркос 1 0
Жонатан Луис 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
10
Депортиво Перейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Хагуарес де Кордова 3:0 Депортиво Перейра - Тигрес ФК 1:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Перейра 1:1
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.34
3.80
1.60
Все Коэффициенты
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