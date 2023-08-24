0:0
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
13
Juan
Zuluaga
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Eber MorenoЗащитник
-
27 Jimer ForyЗащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Ewil Murillo
-
-
-
-
19 Yimmi Congo
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.22
|Juan Santacruz
|1
|0.11
|Angelo Rodriguez
|1
|0.11
|Родригес Арлей
|1
|0.11
|Larry Angulo
|1
|0.11
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.11
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.56
|Гомес Густаво
|3
|0.33
|Рони III
|2
|0.22
|Пикерес Хоакин
|2
|0.22
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|0.22
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.11
|Наварро Рафа
|1
|0.11
|Endrick
|1
|0.11
Карточки
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Angelo Rodriguez
|4
|0
|Maicol Medina
|2
|1
|Johan Bocanegra
|3
|0
|Jhonny Vasquez
|2
|0
|Родригес Арлей
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Larry Angulo
|2
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Ewil Murillo
|1
|0
|Eber Moreno
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Endrick
|0
|1
|Richard Rios
|0
|1
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Депортиво Перейра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Хагуарес де Кордова 3:0 Депортиво Перейра - Тигрес ФК 1:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Перейра 1:1
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
17
53
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3