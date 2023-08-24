0:4
Конец матча
0'
0:1
23' ПенальтиВейга Рафаэль
0:2
31' ГолРоша Маркос
0:3
34' ГолМайке Роша
49' Желтая карточкаJhonny Vasquez
59' Желтая карточкаАбел Феррейра
68' Желтая карточкаJuan Quintero II
70' Желтая карточкаМенино Габриэль
0:4
82' ГолРони III
90' Желтая карточкаФабиньо Энрике
90'+4
Ход матча
23'
0:1
31'
0:2
34'
0:3
49'
59'
68'
70'
70'
82'
0:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
13
Juan
Zuluaga
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Eber MorenoЗащитник
-
27 Jimer ForyЗащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Монрой ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Ewil Murillo
-
-
-
-
19 Yimmi Congo
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.22
|Juan Santacruz
|1
|0.11
|Angelo Rodriguez
|1
|0.11
|Родригес Арлей
|1
|0.11
|Larry Angulo
|1
|0.11
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.11
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.56
|Гомес Густаво
|3
|0.33
|Рони III
|3
|0.33
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.33
|Пикерес Хоакин
|2
|0.22
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.11
|Роша Маркос
|1
|0.11
|Майке Роша
|1
|0.11
|Наварро Рафа
|1
|0.11
|Endrick
|1
|0.11
Карточки
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Angelo Rodriguez
|4
|0
|Maicol Medina
|2
|1
|Jhonny Vasquez
|3
|0
|Johan Bocanegra
|3
|0
|Родригес Арлей
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Juan Quintero II
|2
|0
|Larry Angulo
|2
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Ewil Murillo
|1
|0
|Eber Moreno
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Endrick
|0
|1
|Richard Rios
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Абел Феррейра
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Депортиво Перейра
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
4
19%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
2
29%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
43%
5
24%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Хагуарес де Кордова 3:0 Депортиво Перейра - Тигрес ФК 1:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Перейра 1:1
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
63
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3