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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

ЛДУ Кито
2:0
Перерыв
Сан-Паулу
0'
1:0
3' Гол
Хулио Джоян
12' Желтая карточка
Рафинья XXI
2:0
25' Гол
Ибарра Ренато
45' Желтая карточка
Lucas Beraldo

Ход матча

3'
Хулио Джоян
1:0
12'
 
Рафинья XXI
25'
Ибарра Ренато
2:0
45'
 
Lucas Beraldo
45'
 
Alan Franco1
Lucas Beraldo
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Сан-Паулу
2.19
3.25
34.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
21
Гонсалес
Себастьян
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
25
Alisson
II
20
Невес
Габриэль
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
11
Rodrigo
Nestor
9
Кальери
Хонатан
ЛДУ Кито
Сан-Паулу

История личных встреч

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
4:2
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хулио Джоян 3 0.33
Lisandro Alzugaray 2 0.22
Jose Angulo1 2 0.22
Герреро Паоло 1 0.11
Гонсалес Себастьян 1 0.11
Ибарра Ренато 1 0.11
Мартинес Маурисио 1 0.11
Juan Luis Anangono 1 0.11
Альварадо Александер 1 0.11
Facundo Rodriguez2 1 0.11
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 0.22
Лусиано Невес 2 0.22
Caio Paulista 2 0.22
Wellington Rato 2 0.22
Эрисон 2 0.22
Пауло Маркос 1 0.11
Жуан Бланко 1 0.11
David VI 1 0.11
Alisson II 1 0.11
Michel Araujo 1 0.11

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Александер 3 0
Ад Рикардо 3 0
Хулио Джоян 3 0
Киньонес Лионель 3 0
Гонсалес Себастьян 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Альварадо Александер 2 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 5 0
Рафинья Марсио 2 0
David VI 2 0
Alisson II 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Pablo Maia 2 0
Пауло Маркос 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Лусиано Невес 1 0
Michel Araujo 1 0
Невес Габриэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Dorival Junior 1 0
Рафинья XXI 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
0
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
ЛДУ Кито
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сан-Паулу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
5
38%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
38%
5
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0
Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1/4 финала
1 Коринтианс
0 Эстудиантес Ла Плата
1 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
Америка Минейро
Форталеза Сеара
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 8
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Сан-Паулу
2.19
3.25
34.00
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Где смотреть матч ЛДУ Кито 2:0 Сан-Паулу онлайн

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