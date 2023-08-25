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Копа Судамерикана
2023

ЛДУ Кито
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
2' Гол
Хулио Джоян
12' Желтая карточка
Рафинья XXI
2:0
25' Гол
Ибарра Ренато
45' Желтая карточка
Lucas Beraldo
2:1
80' Гол
Лукас Моура
85' Желтая карточка
Гонсалес Себастьян
87' Желтая карточка
Luan5
90'+7
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
21
Гонсалес
Себастьян
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
25
Alisson
II
20
Невес
Габриэль
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
11
Rodrigo
Nestor
9
Кальери
Хонатан
ЛДУ Кито
Сан-Паулу

История личных встреч

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
4:2
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хулио Джоян 3 0.33
Lisandro Alzugaray 2 0.22
Jose Angulo1 2 0.22
Герреро Паоло 1 0.11
Гонсалес Себастьян 1 0.11
Ибарра Ренато 1 0.11
Мартинес Маурисио 1 0.11
Juan Luis Anangono 1 0.11
Альварадо Александер 1 0.11
Facundo Rodriguez2 1 0.11
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 0.22
Лусиано Невес 2 0.22
Caio Paulista 2 0.22
Wellington Rato 2 0.22
Эрисон 2 0.22
Пауло Маркос 1 0.11
Жуан Бланко 1 0.11
Лукас Моура 1 0.11
David VI 1 0.11
Alisson II 1 0.11
Michel Araujo 1 0.11

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Ад Рикардо 3 0
Хулио Джоян 3 0
Киньонес Лионель 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Альварадо Александер 2 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 5 0
Рафинья Марсио 2 0
David VI 2 0
Alisson II 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Pablo Maia 2 0
Пауло Маркос 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Лусиано Невес 1 0
Michel Araujo 1 0
Невес Габриэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Luan5 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Dorival Junior 1 0
Рафинья XXI 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
ЛДУ Кито
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
33%
6
38%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0
Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1/4 финала
1 Коринтианс
0 Эстудиантес Ла Плата
1 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Дефенса и Хустисия
2 ЛДУ Кито
1 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
3 Форталеза Сеара
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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