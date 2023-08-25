0'
1:0
2' ГолХулио Джоян
12' Желтая карточкаРафинья XXI
2:0
25' ГолИбарра Ренато
45' Желтая карточкаLucas Beraldo
2:1
80' ГолЛукас Моура
85' Желтая карточкаГонсалес Себастьян
87' Желтая карточкаLuan5
90'+7
Ход матча
2'
1:0
12'
25'
2:0
45'
46'
80'
2:1
87'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
-
19 Jose Angulo1
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
8 Luan5
-
-
28 Alan Franco1
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хулио Джоян
|3
|0.33
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.22
|Jose Angulo1
|2
|0.22
|Герреро Паоло
|1
|0.11
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.11
|Ибарра Ренато
|1
|0.11
|Мартинес Маурисио
|1
|0.11
|Juan Luis Anangono
|1
|0.11
|Альварадо Александер
|1
|0.11
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.11
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|2
|0.22
|Лусиано Невес
|2
|0.22
|Caio Paulista
|2
|0.22
|Wellington Rato
|2
|0.22
|Эрисон
|2
|0.22
|Пауло Маркос
|1
|0.11
|Жуан Бланко
|1
|0.11
|Лукас Моура
|1
|0.11
|David VI
|1
|0.11
|Alisson II
|1
|0.11
|Michel Araujo
|1
|0.11
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Ад Рикардо
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Альварадо Александер
|2
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|5
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
11
ЛДУ Кито
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
33%
6
38%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0
Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
63
27
18
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3