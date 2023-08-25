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Кубок Либертадорес
2023

Флуминенсе
2:0
Конец матча
Олимпия Асунсьон
0'
24' Желтая карточка
Гонсалес Вальтер
1:0
43' Гол
Андре
2:0
59' Гол
Кано Херман
80' Желтая карточка
Кардосо Фернандо
86' Желтая карточка
Mateo Gamarra
87' Желтая карточка
Джон Кеннеди
89' Желтая карточка
Huan Nino2
90' Желтая карточка
Lele
90'+5
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
12
Juan
Espinola
3
Сильва
Алехандро
23
Романа
Джохан
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
14
Кардосо
Фернандо
27
Ramon
Martinez
III
6
Ортис
Ричард
11
Торрес
Иван
19
Гонсалес
Вальтер
7
Hugo
Fernandez
Флуминенсе
4-1-3-2
Олимпия Асунсьон
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Олимпия Асунсьон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛОМ
2:0
КЛОМ
3:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.78
Samuel VII 2 0.22
Ариас Джон 2 0.22
Джон Кеннеди 1 0.11
Андре 1 0.11
Vitor Mendes 1 0.11
Huan Nino2 1 0.11
Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 4 0.44
Кардосо Фернандо 3 0.33
Diego Torres 2 0.22
Торрес Иван 2 0.22
Facundo Bruera 2 0.22
Ортис Ричард 1 0.11
Mateo Gamarra 1 0.11
Сильва Алехандро 1 (1) 0.11

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Джон Кеннеди 3 0
Huan Nino2 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Samuel VII 2 0
Ариас Джон 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортис Ричард 3 0
Торрес Иван 3 0
Manuel Romero 1 1
Кардосо Фернандо 2 0
Diego Torres 2 0
Саласар Виктор 2 0
Facundo Zavala 2 0
Mateo Gamarra 2 0
Гонсалес Вальтер 1 0
Сильва Алехандро 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Романа Джохан 1 0
Luis Zarate 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Олимпия Асунсьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
11
Флуминенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Олимпия Асунсьон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
5
31%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Олимпия Асунсьон

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Олимпия Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
3
1
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
0 Бока Хуниорс
0 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
2 Флуминенсе
0 Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 7
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Lele получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Нино получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Самуэль уходит с поля. Гуга выходит вместо него
  • 88'
    Джон Кеннеди уходит с поля. Lele выходит вместо него
  • 87'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Mateo Gamarra получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Кано Херман сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Андре бьет в цель!
    • 24'
      Гонсалес Вальтер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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