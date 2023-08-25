2:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаГонсалес Вальтер
1:0
43' ГолАндре
2:0
59' ГолКано Херман
80' Желтая карточкаКардосо Фернандо
86' Желтая карточкаMateo Gamarra
87' Желтая карточкаДжон Кеннеди
89' Желтая карточкаHuan Nino2
90' Желтая карточкаLele
90'+5
Ход матча
24'
43'
1:0
59'
2:0
80'
86'
87'
88'
88'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
11
Торрес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
40 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 МарлонЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
20 Daniel XII
-
23 Guga3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Marcos Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арсе Франсиско
История личных встреч
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.78
|Samuel VII
|2
|0.22
|Ариас Джон
|2
|0.22
|Джон Кеннеди
|1
|0.11
|Андре
|1
|0.11
|Vitor Mendes
|1
|0.11
|Huan Nino2
|1
|0.11
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|4
|0.44
|Кардосо Фернандо
|3
|0.33
|Diego Torres
|2
|0.22
|Торрес Иван
|2
|0.22
|Facundo Bruera
|2
|0.22
|Ортис Ричард
|1
|0.11
|Mateo Gamarra
|1
|0.11
|Сильва Алехандро
|1 (1)
|0.11
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|3
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортис Ричард
|3
|0
|Торрес Иван
|3
|0
|Manuel Romero
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Diego Torres
|2
|0
|Саласар Виктор
|2
|0
|Facundo Zavala
|2
|0
|Mateo Gamarra
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|1
|0
|Сильва Алехандро
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Олимпия Асунсьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
11
Флуминенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Олимпия Асунсьон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
5
31%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Олимпия Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
27
36
18
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|7
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3