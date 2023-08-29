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Кубок Либертадорес
2023

Интернасьонал Порту Алегре
2:0
Второй тайм: 67'
Боливар
0'
8' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
1:0
11' Гол
Валенсия Эннер
15' Желтая карточка
Патрик Алан
15' Желтая карточка
Бехарано Диего
47' Желтая карточка
Ronnie Fernandez2
2:0
60' Гол
Валенсия Эннер
66' Желтая карточка
José Maurisio3
66' Желтая карточка
Bruno Savio
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
2
Мальо
Уго
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
2
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
17
Родригес
Патрисио
II
23
Хустиниано
Леонель
15
Вильямиль
Габриэль
10
Bruno
Savio
9
Ronnie
Fernandez2
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Боливар
3-4-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Боливар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 4 (1) 0.4
Адриано Луис 3 0.3
Валенсия Эннер 3 0.3
Меркадо Габриэль 2 0.2
Де Пена Карлос 1 0.1
Alexandre Zurawski 1 0.1
José Maurisio3 1 0.1
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronnie Fernandez2 4 0.4
Бехарано Диего 3 0.3
Вильямиль Габриэль 2 0.2
Эрвиас Пабло 1 0.1
Родригес Патрисио II 1 0.1
Lucas Chavez 1 0.1
Javier Uzeda 1 0.1

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик Алан 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Nicolas Hernandez2 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Витао 2 0
Джонни 1 0
Энрике Педро 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ronnie Fernandez2 5 0
Вильямиль Габриэль 4 0
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 2 1
Bryan Bentaberry 3 0
Бехарано Диего 2 0
Хустиниано Леонель 2 0
Nicolas Ferreyra 2 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боливар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Боливар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
9
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Боливар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
14%
2
15%
1-15
5
36%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Боливар - Либертад Гран Маморе 3:0 Аурора - Боливар 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Боливар - Блуминг 6:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Боливар

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
5
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
1/4 финала
0 Боливар
1 Интернасьонал Порту Алегре
0 Бока Хуниорс
0 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
2 Флуминенсе
0 Олимпия Асунсьон
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 7
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Весь список
  • 60'
    Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
  • 47'
    Ронни Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Бехарано Диего получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Патрик Алан получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Вандерсон сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
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    1.30
    8.70
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