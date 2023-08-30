2:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
1:0
11' ГолВаленсия Эннер
15' Желтая карточкаПатрик Алан
15' Желтая карточкаБехарано Диего
47' Желтая карточкаRonnie Fernandez2
2:0
60' ГолВаленсия Эннер
65' Желтая карточкаJosé Maurisio3
66' Желтая карточкаBruno Savio
69' Желтая карточкаBryan Bentaberry
70' Желтая карточкаВильямиль Габриэль
2:0
85' Не забитый пенальтиRonnie Fernandez2
90'+5
Ход матча
11'
1:0
15'
15'
60'
2:0
65'
66'
69'
85'
33
Рочет
Серхио
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
-
-
41 Matheus Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Bruno SavioПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Luis Paz
-
24 Javier Uzeda
-
14 Yomar Rocha
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Боливар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|4
|0.4
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.4
|Адриано Луис
|3
|0.3
|Меркадо Габриэль
|2
|0.2
|Де Пена Карлос
|1
|0.1
|Alexandre Zurawski
|1
|0.1
|José Maurisio3
|1
|0.1
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronnie Fernandez2
|4
|0.4
|Бехарано Диего
|3
|0.3
|Вильямиль Габриэль
|2
|0.2
|Эрвиас Пабло
|1
|0.1
|Родригес Патрисио II
|1
|0.1
|Lucas Chavez
|1
|0.1
|Javier Uzeda
|1
|0.1
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик Алан
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ronnie Fernandez2
|5
|0
|Вильямиль Габриэль
|5
|0
|Bryan Bentaberry
|4
|0
|Сагредо Хесус
|2
|1
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Бехарано Диего
|2
|0
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Bruno Savio
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Боливар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Боливар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
9
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Боливар
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
19%
2
15%
1-15
5
31%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Пропущено
9
14
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Боливар - Либертад Гран Маморе 3:0 Аурора - Боливар 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Боливар - Блуминг 6:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0 Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Боливар
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
19
37
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|7
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5