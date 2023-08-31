0:0
Итог после пенальти
1
4
0'
52' Желтая карточкаКавани Эдинсон
52' Желтая карточкаGabriel Rojas1
55' Желтая карточкаФернандес Пол
1 4
0:1
0:2
1:2
1:3
1:3
1:4
Ход матча
52'
52'
55'
121'
121'
0:1
121'
0:2
121'
1:2
121'
1:3
121'
1:3
121'
1:4
Пен
1:4
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед
38 матчей
39.5%
18.4%
42.1%
15 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.24
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Среднее время на гол
70
85
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
71
87
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|3
|0.3
|Gonzalo Piovi
|3 (2)
|0.3
|Герреро Паоло
|1
|0.1
|Ауче Габриэль
|1
|0.1
|Мартинес Рохер
|1
|0.1
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.1
|Nicolas Oroz
|1
|0.1
|Nicolas Reniero
|1
|0.1
|Охеда Агустин
|1
|0.1
|Морено Анибал
|1
|0.1
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.1
|Gabriel Rojas1
|1
|0.1
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|3
|0.3
|Вейгандт Марсело
|2
|0.2
|Васкес Луис
|2
|0.2
|Мерентиель Мигель
|1
|0.1
|Вилья Себастьян
|1
|0.1
|Варела Алан
|1
|0.1
|Барко Валентин
|1
|0.1
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Tobias Rubio
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
0
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
9
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бока Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
42%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0
Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
64
46
37
19
19
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|7
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5