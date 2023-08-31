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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Расинг Авельянеда
0:0
Итог после пенальти
1
4
Бока Хуниорс
21
Ариас
Габриэль
16
Gaston
Martirena
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
5
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Кинтеро
Хуан
15
Ромеро
Максимильяно
26
Охеда
Агустин
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
6
Рохо
Маркос
17
Адвинкула
Луис
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Расинг Авельянеда
4-3-3
Бока Хуниорс
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед

38 матчей

39.5%
18.4%
42.1%
15 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
0:0
ЛП
3:1
С
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.24
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Среднее время на гол

70
85

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

71
87

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.3
Gonzalo Piovi 3 (2) 0.3
Герреро Паоло 1 0.1
Ауче Габриэль 1 0.1
Мартинес Рохер 1 0.1
Ромеро Максимильяно 1 0.1
Nicolas Oroz 1 0.1
Nicolas Reniero 1 0.1
Охеда Агустин 1 0.1
Морено Анибал 1 0.1
Juan Ignacio Nardoni 1 0.1
Gabriel Rojas1 1 0.1
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.3
Вейгандт Марсело 2 0.2
Васкес Луис 2 0.2
Мерентиель Мигель 1 0.1
Вилья Себастьян 1 0.1
Варела Алан 1 0.1
Барко Валентин 1 0.1

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Matias Rojas II 2 0
Gabriel Rojas1 2 0
Tobias Rubio 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gaston Martirena 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Фернандес Пол 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
0
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
9
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бока Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
5
42%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0
Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1/8 финала
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
2 Флуминенсе
0 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 7
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
  • 91'
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