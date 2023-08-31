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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 85'
ЛДУ Кито
0'
24' Желтая карточка
Киньонес Лионель
49' Красная карточка
Альварадо Александер
1:0
77' Гол
Арболеда Роберт
81' Желтая карточка
Ибарра Ренато
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
10
Лусиано
Невес
7
Лукас
Моура
11
Rodrigo
Nestor
9
Кальери
Хонатан
22
Домингес
Александер
3
Мина
Ричард
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
10
Альварадо
Александер
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
Сан-Паулу
ЛДУ Кито

История личных встреч

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
2:1
КЛ
4:2
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 0.2
Лусиано Невес 2 0.2
Caio Paulista 2 0.2
Wellington Rato 2 0.2
Эрисон 2 0.2
Пауло Маркос 1 0.1
Жуан Бланко 1 0.1
Лукас Моура 1 0.1
Арболеда Роберт 1 0.1
David VI 1 0.1
Alisson II 1 0.1
Michel Araujo 1 0.1
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хулио Джоян 3 0.3
Lisandro Alzugaray 2 0.2
Jose Angulo1 2 0.2
Герреро Паоло 1 0.1
Гонсалес Себастьян 1 0.1
Ибарра Ренато 1 0.1
Мартинес Маурисио 1 0.1
Juan Luis Anangono 1 0.1
Альварадо Александер 1 0.1
Facundo Rodriguez2 1 0.1

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 5 0
Рафинья Марсио 2 0
David VI 2 0
Alisson II 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Pablo Maia 2 0
Пауло Маркос 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Лусиано Невес 1 0
Michel Araujo 1 0
Невес Габриэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Luan5 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Dorival Junior 1 0
Рафинья XXI 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киньонес Лионель 4 0
Альварадо Александер 2 1
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Ад Рикардо 3 0
Хулио Джоян 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ЛДУ Кито
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
5
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0
ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

Точный счет

2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1/8 финала
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
2 ЛДУ Кито
1 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
3 Форталеза Сеара
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Альварадо Александер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Киньонес Лионель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
ЛДУ Кито
1.84
4.80
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 ЛДУ Кито онлайн

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