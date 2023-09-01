0'
24' Желтая карточкаКиньонес Лионель
48' Красная карточкаАльварадо Александер
1:0
77' ГолАрболеда Роберт
81' Желтая карточкаИбарра Ренато
90' Желтая карточкаMichel Araujo
90' Желтая карточкаАд Рикардо
121' Желтая карточкаГерреро Паоло
4 5
2:0
2:1
2:1
3:2
4:3
4:4
5:4
5:5
Ход матча
24'
77'
1:0
81'
90'
90'
121'
121'
2:0
121'
2:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
122'
5:5
Пен
4:5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.45 Победа «Сан-Паулу»
-
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
28 Alan Franco1
-
-
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
19 Jose Angulo1
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Сан-Паулу
ЛДУ Кито
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|2
|0.2
|Лусиано Невес
|2
|0.2
|Caio Paulista
|2
|0.2
|Wellington Rato
|2
|0.2
|Эрисон
|2
|0.2
|Пауло Маркос
|1
|0.1
|Жуан Бланко
|1
|0.1
|Лукас Моура
|1
|0.1
|Арболеда Роберт
|1
|0.1
|David VI
|1
|0.1
|Alisson II
|1
|0.1
|Michel Araujo
|1
|0.1
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хулио Джоян
|3
|0.3
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.2
|Jose Angulo1
|2
|0.2
|Герреро Паоло
|1
|0.1
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.1
|Ибарра Ренато
|1
|0.1
|Мартинес Маурисио
|1
|0.1
|Juan Luis Anangono
|1
|0.1
|Альварадо Александер
|1
|0.1
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.1
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|5
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ЛДУ Кито
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
7
41%
5
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0
ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
ЛДУ Кито
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
55
19
28
19
19
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3