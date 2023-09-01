  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Сан-Паулу
1:0
Итог после пенальти
4
5
ЛДУ Кито
0'
24' Желтая карточка
Киньонес Лионель
48' Красная карточка
Альварадо Александер
1:0
77' Гол
Арболеда Роберт
81' Желтая карточка
Ибарра Ренато
90' Желтая карточка
Michel Araujo
90' Желтая карточка
Ад Рикардо
121' Желтая карточка
Герреро Паоло
4 5
Кальери Хонатан
2:0
2:1
Герреро Паоло
Родригес Хамес
2:1
2:2
Lisandro Alzugaray
Лукас Моура
3:2
3:3
Мартинес Маурисио
Lucas Beraldo
4:3
4:4
Киньонес Лионель
Wellington Rato
5:4
5:5
Хулио Джоян
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
10
Лусиано
Невес
7
Лукас
Моура
11
Rodrigo
Nestor
9
Кальери
Хонатан
22
Домингес
Александер
3
Мина
Ричард
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
10
Альварадо
Александер
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
Сан-Паулу
ЛДУ Кито

История личных встреч

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
2:1
КЛ
4:2
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 2 0.2
Лусиано Невес 2 0.2
Caio Paulista 2 0.2
Wellington Rato 2 0.2
Эрисон 2 0.2
Пауло Маркос 1 0.1
Жуан Бланко 1 0.1
Лукас Моура 1 0.1
Арболеда Роберт 1 0.1
David VI 1 0.1
Alisson II 1 0.1
Michel Araujo 1 0.1
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хулио Джоян 3 0.3
Lisandro Alzugaray 2 0.2
Jose Angulo1 2 0.2
Герреро Паоло 1 0.1
Гонсалес Себастьян 1 0.1
Ибарра Ренато 1 0.1
Мартинес Маурисио 1 0.1
Juan Luis Anangono 1 0.1
Альварадо Александер 1 0.1
Facundo Rodriguez2 1 0.1

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 5 0
Рафинья Марсио 2 0
David VI 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Pablo Maia 2 0
Пауло Маркос 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Лусиано Невес 1 0
Невес Габриэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Luan5 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Dorival Junior 1 0
Рафинья XXI 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ад Рикардо 4 0
Киньонес Лионель 4 0
Альварадо Александер 2 1
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Хулио Джоян 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Герреро Паоло 1 0
Ибарра Ренато 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ЛДУ Кито
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
7
41%
5
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0
ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1/8 финала
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Родригес Хамес не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Герреро Паоло получил желтую карточку от судьи
  • 121'
    Г О О О О Л - Герреро Паоло реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Кальери Хонатан реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Киньонес Лионель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 ЛДУ Кито онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     