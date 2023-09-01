1:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолДжон Кеннеди
1:1
44' ГолFacundo Zavala
45' Желтая карточкаМело Фелипе
52' Желтая карточкаКардосо Фернандо
55' Желтая карточкаСаласар Виктор
70' Желтая карточкаФабио Лопес
71' Вторая желтая карточкаКардосо Фернандо
73' Желтая карточкаHugo Fernandez
76' Желтая карточкаОртис Ричард
1:2
80' ГолКано Херман
1:3
90' ГолКано Херман
90'+5
Ход матча
24'
0:1
44'
1:1
45'
52'
55'
56'
63'
70'
71'
73'
76'
80'
1:2
88'
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
21
Ариас
Джон
7
Андре
11
Keno
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арсе Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
40 Diogo VIIЗащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 LeleНападающий
-
-
20 Daniel XII
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Олимпия Асунсьон
Флуминенсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|4
|0.4
|Кардосо Фернандо
|3
|0.3
|Diego Torres
|2
|0.2
|Торрес Иван
|2
|0.2
|Facundo Bruera
|2
|0.2
|Ортис Ричард
|1
|0.1
|Facundo Zavala
|1
|0.1
|Mateo Gamarra
|1
|0.1
|Сильва Алехандро
|1 (1)
|0.1
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|9
|0.9
|Джон Кеннеди
|2
|0.2
|Samuel VII
|2
|0.2
|Ариас Джон
|2
|0.2
|Андре
|1
|0.1
|Vitor Mendes
|1
|0.1
|Huan Nino2
|1
|0.1
Карточки
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардосо Фернандо
|3
|1
|Ортис Ричард
|4
|0
|Торрес Иван
|3
|0
|Саласар Виктор
|3
|0
|Manuel Romero
|1
|1
|Diego Torres
|2
|0
|Facundo Zavala
|2
|0
|Mateo Gamarra
|2
|0
|Hugo Fernandez
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|1
|0
|Сильва Алехандро
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Олимпия Асунсьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
11
Олимпия Асунсьон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
57%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
7
39%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олимпия Асунсьон - Пепени 3:3 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 0:1 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Олимпия Асунсьон
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
55
37
37
19
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
Бока Хуниорс
Палмейрас Сан-Паулу
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|9
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5