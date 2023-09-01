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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Олимпия Асунсьон
1:3
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
24' Гол
Джон Кеннеди
1:1
44' Гол
Facundo Zavala
45' Желтая карточка
Мело Фелипе
52' Желтая карточка
Кардосо Фернандо
55' Желтая карточка
Саласар Виктор
70' Желтая карточка
Фабио Лопес
71' Вторая желтая карточка
Кардосо Фернандо
73' Желтая карточка
Hugo Fernandez
76' Желтая карточка
Ортис Ричард
1:2
80' Гол
Кано Херман
1:3
90' Гол
Кано Херман
90'+5
12
Juan
Espinola
29
Саласар
Виктор
23
Романа
Джохан
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
3
Сильва
Алехандро
17
Marcos
Gomez
6
Ортис
Ричард
11
Торрес
Иван
14
Кардосо
Фернандо
9
Facundo
Bruera
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
21
Ариас
Джон
7
Андре
11
Keno
10
Гансо
Пауло
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
Олимпия Асунсьон
4-4-2
Флуминенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Олимпия Асунсьон
Флуминенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛОМ
2:0
КЛОМ
3:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 4 0.4
Кардосо Фернандо 3 0.3
Diego Torres 2 0.2
Торрес Иван 2 0.2
Facundo Bruera 2 0.2
Ортис Ричард 1 0.1
Facundo Zavala 1 0.1
Mateo Gamarra 1 0.1
Сильва Алехандро 1 (1) 0.1
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 9 0.9
Джон Кеннеди 2 0.2
Samuel VII 2 0.2
Ариас Джон 2 0.2
Андре 1 0.1
Vitor Mendes 1 0.1
Huan Nino2 1 0.1

Карточки

Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардосо Фернандо 3 1
Ортис Ричард 4 0
Торрес Иван 3 0
Саласар Виктор 3 0
Manuel Romero 1 1
Diego Torres 2 0
Facundo Zavala 2 0
Mateo Gamarra 2 0
Hugo Fernandez 2 0
Гонсалес Вальтер 1 0
Сильва Алехандро 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Романа Джохан 1 0
Luis Zarate 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Huan Nino2 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Samuel VII 2 0
Ариас Джон 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Олимпия Асунсьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
11
Олимпия Асунсьон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
57%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
7
39%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олимпия Асунсьон - Пепени 3:3 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 0:1 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Олимпия Асунсьон
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
?
?
Бока Хуниорс
Палмейрас Сан-Паулу
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 9
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Торрес Иван сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Facundo Zabala бьет в цель!
    • 24'
      Кено сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Джон Кеннеди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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