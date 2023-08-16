Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ella Toone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Горри Катрина бьет издали, но Mary Earps ловит мяч в руки

38' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О Л - Ella Toone забивает ударом с правой ноги!

36' Руссо Алессия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бронз Люси ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

30' Кэтли Стэф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Пространство открывается для Руссо Алессия , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Ella Toone создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гринвуд Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гринвуд Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Оооо... вот это был удар! Стэнвей Джорджия должен был забить с этой позиции.

9' Хорошая попытка от Стэнвей Джорджия , был неплохой удар, но вратарь спас

9' Дэйли Рейчел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Горри Катрина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру