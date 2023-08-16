Стадион: Австралия Стэдиум. Зрители: 75784 Главный судья: Tori Penso
1:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаГринвуд Алекс
0:1
36' ГолТун Элла
1:1
63' ГолSam Kerr1
1:2
71' ГолХемп Лорен
1:3
86' ГолРуссо Алессия
90' Желтая карточкаКелли Хлоя
90'+7
Ход матча
10'
36'
0:1
63'
1:1
71'
1:2
86'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
343 Количество передач 504
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Clare
Hunt
16
Расо
Хейли
11
Фаулер
Мэри
20
Sam
Kerr1
10
Тун
Элла
11
Хемп
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Clare HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фаулер МэриНападающий
-
20 Sam Kerr1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Полузащитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Kyah Simon
-
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хемп ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
-
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
20 Katie Zelem
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Австралия (жен)
Англия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
45
Бомбардиры внутри турнира
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расо Хейли
|3
|0.5
|Кэтли Стэф
|2 (2)
|0.33
|Фурд Кейтлин
|1
|0.17
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.17
|Фаулер Мэри
|1
|0.17
|Кеннеди Аланна
|1
|0.17
|Sam Kerr1
|1
|0.17
|Горри Катрина
|0
|0
|Kyra Cooney-Cross
|0
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|3
|0.5
|Хемп Лорен
|3
|0.5
|Руссо Алессия
|3
|0.5
|Дэйли Рейчел
|1
|0.17
|Келли Хлоя
|1
|0.17
|Тун Элла
|1
|0.17
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.17
|Гринвуд Алекс
|0
|0
|Брайт Милли
|0
|0
|Лаура Кумбс
|0
|0
|Картер Джессика
|0
|0
Карточки
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горри Катрина
|1
|0
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0
|Фурд Кейтлин
|1
|0
|Арнолд Макензи
|1
|0
|Тони Густавссон
|1
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Лорен
|0
|1
|Бронз Люси
|1
|0
|Гринвуд Алекс
|1
|0
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
|Келли Хлоя
|1
|0
Результаты матчей
Австралия (жен)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Англия (жен)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Австралия (жен)
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Австралия (жен) - Франция (жен) 0:0 Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3
Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1
Результаты матчей
Австралия (жен)
Англия (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Австралия (жен)
Англия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
15
24
15
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2