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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 75784 Главный судья: Tori Penso
Австралия (жен)
1:3
Конец матча
Англия (жен)
0'
10' Желтая карточка
Гринвуд Алекс
0:1
36' Гол
Тун Элла
1:1
63' Гол
Sam Kerr1
1:2
71' Гол
Хемп Лорен
1:3
86' Гол
Руссо Алессия
90' Желтая карточка
Келли Хлоя
90'+7

Ход матча

10'
 
Гринвуд Алекс
36'
0:1
Тун Элла
63'
Sam Kerr1
(Горри Катрина)
1:1
71'
1:2
Хемп Лорен
(Брайт Милли)
72'
Cortnee Vine
Расо Хейли
 
81'
Ван Эгмонд Эмили
Полкингхорн Клэр
 
86'
1:3
Руссо Алессия
(Хемп Лорен)
87'
 
Келли Хлоя
Руссо Алессия
88'
Alexandra Chidiac
Горри Катрина
 
90'
 
Чарльз Ниам
Тун Элла
90'
 
Келли Хлоя

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 343 Количество передач 504
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
4
Полкингхорн
Клэр
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
20
Sam
Kerr1
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
10
Тун
Элла
23
Руссо
Алессия
11
Хемп
Лорен
Австралия (жен)
Англия (жен)

История личных встреч

Австралия (жен)
Англия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:1
Р
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
45

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 3 0.5
Кэтли Стэф 2 (2) 0.33
Фурд Кейтлин 1 0.17
Ван Эгмонд Эмили 1 0.17
Фаулер Мэри 1 0.17
Кеннеди Аланна 1 0.17
Sam Kerr1 1 0.17
Горри Катрина 0 0
Kyra Cooney-Cross 0 0
Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 0.5
Хемп Лорен 3 0.5
Руссо Алессия 3 0.5
Дэйли Рейчел 1 0.17
Келли Хлоя 1 0.17
Тун Элла 1 0.17
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.17
Гринвуд Алекс 0 0
Брайт Милли 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0

Карточки

Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горри Катрина 1 0
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0
Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Лорен 0 1
Бронз Люси 1 0
Гринвуд Алекс 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Келли Хлоя 1 0

Результаты матчей

Австралия (жен)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Англия (жен)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Австралия (жен)
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Австралия (жен) - Франция (жен) 0:0 Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3
Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1

Результаты матчей

Австралия (жен)
Англия (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Австралия (жен)
Англия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1/8 финала
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
1/4 финала
7 Австралия (жен)
6 Франция (жен)
2 Англия (жен)
1 Колумбия (жен)
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
1/2 финала
1 Австралия (жен)
3 Англия (жен)
2 Испания (жен)
1 Швеция (жен)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Англия (жен) контролирует мяч.
  • 96'
    Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Австралия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Kyra Cooney-Cross ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Англия (жен)
    • 91'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Тактическая замена. Ella Toone уходит с поля и его заменяет Чарльз Ниам
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Australia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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