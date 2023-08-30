Тур: 2. Стадион: EnviroVent Stadium.
0'
0:1
10' ГолГарретт Джейк
0:2
13' ГолГаллахер Сэм
22' Желтая карточкаГарретт Джейк
0:3
34' ГолБакли Джон
0:4
45' ГолМаркандай Дилан
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
22'
34'
0:3
45'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
20
Рамсей
Кейн
30
Гибсон
Лиам
10
Дэли
Мэтт
18
Малдун
Джек
15
Гэмбл
Патрик
16
Уортон
Скотт
21
Бакли
Джон
24
Моран
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рамсей КейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гибсон ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дэли МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Малдун ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
23 Matty FouldsЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Дэйли ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Lewis Thomas
-
37 Finn O'Boyle
-
Главный тренер: Simon Weaver
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гэмбл ПатрикЗащитник
- Защитник
-
16 Уортон СкоттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моран ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хилтон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Блоксхэм ТомНападающий
-
31 Tom Atcheson
-
22 Zak Gilsenan
-
-
40 Rhys Doherty
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Бомбардиры внутри турнира
Харрогейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Folarin
|1
|0.5
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакли Джон
|2
|1
|Гарретт Джейк
|2
|1
|Галлахер Сэм
|1
|0.5
|Эннис Ниалл
|1
|0.5
|Маркандай Дилан
|1
|0.5
|Zak Gilsenan
|1
|0.5
|Моран Эндрю
|0
|0
Карточки
Харрогейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Харрогейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Харрогейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Харрогейт - Моркам 2:0 Аккрингтон - Харрогейт 2:1 Транмир - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Форест Грин 0:1
Харрогейт - Карлайл 1:0 Донкастер - Харрогейт 0:1 Хартлпул - Харрогейт 1:2 Гейтсхед - Харрогейт 2:0 Саут-Шилдс - Харрогейт 1:6 Дарлингтон - Харрогейт 0:2 Харрогейт - Рочдейл 1:1 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2 Ньюпорт - Харрогейт 2:3 Нортгемптон - Харрогейт 3:1 Харрогейт - Уолсолл 3:0 Харрогейт - Донкастер 2:2 Лейтон Ориент - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Транмир - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Барроу 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3
Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4 Флитвуд - Блэкберн 0:0 Хартберг - Блэкберн 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 2:2 Миллуолл - Блэкберн 3:4 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 Блэкберн - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Норвич 0:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0
Результаты матчей
Харрогейт
Блэкберн
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Харрогейт
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Бакли Джон
|2 (1)
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1