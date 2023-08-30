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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Харрогейт
0:4
Второй тайм: 49'
Блэкберн
0'
0:1
10' Гол
Гарретт Джейк
0:2
13' Гол
Галлахер Сэм
22' Желтая карточка
Гарретт Джейк
0:3
34' Гол
Бакли Джон
0:4
45' Гол
Маркандай Дилан

Ход матча

10'
0:1
Гарретт Джейк
(Галлахер Сэм)
13'
0:2
Галлахер Сэм
(Бакли Джон)
22'
 
Гарретт Джейк
34'
0:3
Бакли Джон
(Моран Эндрю)
45'
0:4
Маркандай Дилан
46'
Luke Armstrong
George Horbury
 
46'
 
Картер Хейден
Хайем Доминик
46'
 
Zak Gilsenan
Галлахер Сэм

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Харрогейт
Ничья
Блэкберн
3.95
3.80
1.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Mark
Oxley
20
Рамсей
Кейн
5
William
Smith
6
Warren
Burrell
30
Гибсон
Лиам
25
George
Horbury
17
Jack
Levi
Sutton
7
George
Thomson
10
Дэли
Мэтт
9
Odoh
Abraham
18
Малдун
Джек
12
Вальштед
Леопольд
15
Гэмбл
Патрик
5
Хайем
Доминик
16
Уортон
Скотт
3
Пикеринг
Харри
6
Тронстад
Сондре
21
Бакли
Джон
18
Маркандай
Дилан
30
Гарретт
Джейк
24
Моран
Эндрю
9
Галлахер
Сэм
Харрогейт
4-2-3-1
Блэкберн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Харрогейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samuel Folarin 1 0.5
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакли Джон 2 1
Гарретт Джейк 2 1
Галлахер Сэм 1 0.5
Эннис Ниалл 1 0.5
Маркандай Дилан 1 0.5
Zak Gilsenan 1 0.5
Моран Эндрю 0 0

Карточки

Харрогейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарретт Джейк 1 0

Результаты матчей

Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Харрогейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Харрогейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Харрогейт - Моркам 2:0 Аккрингтон - Харрогейт 2:1 Транмир - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Форест Грин 0:1
Харрогейт - Карлайл 1:0 Донкастер - Харрогейт 0:1 Хартлпул - Харрогейт 1:2 Гейтсхед - Харрогейт 2:0 Саут-Шилдс - Харрогейт 1:6 Дарлингтон - Харрогейт 0:2 Харрогейт - Рочдейл 1:1 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2 Ньюпорт - Харрогейт 2:3 Нортгемптон - Харрогейт 3:1 Харрогейт - Уолсолл 3:0 Харрогейт - Донкастер 2:2 Лейтон Ориент - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Транмир - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Барроу 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3
Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4 Флитвуд - Блэкберн 0:0 Хартберг - Блэкберн 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 2:2 Миллуолл - Блэкберн 3:4 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 Блэкберн - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Норвич 0:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0

Результаты матчей

Харрогейт
Блэкберн

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Харрогейт
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Бакли Джон 2 (1)
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Маркандай Дилан бьет в цель!
  • 34'
    Моран Эндрю сделал результативную передачу.
  • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Харрогейт
    Ничья
    Блэкберн
    3.95
    3.80
    1.80
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