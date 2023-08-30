Тур: 2. Стадион: EnviroVent Stadium. Зрители: 2653
0'
0:1
10' ГолГарретт Джейк
0:2
13' ГолГаллахер Сэм
22' Желтая карточкаГарретт Джейк
0:3
34' ГолБакли Джон
0:4
45' ГолМаркандай Дилан
0:5
52' ПенальтиБакли Джон
0:6
67' ГолZak Gilsenan
0:7
72' ГолБлоксхэм Том
0:8
75' ГолJames Edmondson
90' Желтая карточкаJames Edmondson
90'+4
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
22'
34'
0:3
45'
0:4
52'
0:5
67'
0:6
72'
0:7
75'
0:8
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 19
-
2 Угловые 10
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
20
Рамсей
Кейн
30
Гибсон
Лиам
10
Дэли
Мэтт
18
Малдун
Джек
15
Гэмбл
Патрик
16
Уортон
Скотт
21
Бакли
Джон
24
Моран
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рамсей КейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гибсон ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дэли МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Малдун ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
23 Matty FouldsЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Дэйли ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Lewis Thomas
-
37 Finn O'Boyle
-
Главный тренер: Simon Weaver
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гэмбл ПатрикЗащитник
- Защитник
-
16 Уортон СкоттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моран ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хилтон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Блоксхэм ТомНападающий
-
31 Tom Atcheson
-
22 Zak Gilsenan
-
-
40 Rhys Doherty
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Бомбардиры внутри турнира
Харрогейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Folarin
|1
|0.5
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакли Джон
|3 (1)
|1.5
|Гарретт Джейк
|2
|1
|Zak Gilsenan
|2
|1
|Галлахер Сэм
|1
|0.5
|Эннис Ниалл
|1
|0.5
|Маркандай Дилан
|1
|0.5
|Блоксхэм Том
|1
|0.5
|James Edmondson
|1
|0.5
|Моран Эндрю
|0
|0
Карточки
Харрогейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
|James Edmondson
|1
|0
Результаты матчей
Харрогейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Харрогейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Харрогейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блэкберн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Харрогейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Харрогейт - Моркам 2:0 Аккрингтон - Харрогейт 2:1 Транмир - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Форест Грин 0:1
Харрогейт - Карлайл 1:0 Донкастер - Харрогейт 0:1 Хартлпул - Харрогейт 1:2 Гейтсхед - Харрогейт 2:0 Саут-Шилдс - Харрогейт 1:6 Дарлингтон - Харрогейт 0:2 Харрогейт - Рочдейл 1:1 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2 Ньюпорт - Харрогейт 2:3 Нортгемптон - Харрогейт 3:1 Харрогейт - Уолсолл 3:0 Харрогейт - Донкастер 2:2 Лейтон Ориент - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Уимблдон 2:2 Транмир - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Барроу 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3
Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4 Флитвуд - Блэкберн 0:0 Хартберг - Блэкберн 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 2:2 Миллуолл - Блэкберн 3:4 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 Блэкберн - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Норвич 0:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0
Результаты матчей
Харрогейт
Блэкберн
Точный счет
0:8
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 100%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Харрогейт
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|2 (1)
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1