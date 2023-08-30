Тур: 2. Стадион: Брэмолл Лейн.
0:0
Второй тайм: 49'
0'
Ход матча
46'
46'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
12
Иган
Джон
20
Богл
Джейден
35
Брукс
Эндри
27
Ларуси
Яссер
22
Эйома
Тимоти
23
Руган
Шон
18
Ben
House
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Буябу ДжилиЗащитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
32 Осула ВильямНападающий
-
34 Марш ЛуиНападающий
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эйома ТимотиЗащитник
- Защитник
-
23 Руган ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ben HouseНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бишоп ТэддиНападающий
-
17 Даффи ДиланНападающий
-
-
-
27 Jovon Makama
-
Главный тренер: Mark Kennedy
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Линкольн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёренсен Лассе
|1
|0.5
|Руган Шон
|1
|0.5
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Линкольн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2
Линкольн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Линкольн Сити - Блэкпул 3:0 Шрусбери Таун - Линкольн Сити 0:1 Нортгемптон - Линкольн Сити 2:2 Линкольн Сити - Уиком 3:0
Ноттс Каунти - Линкольн Сити 0:2 Болтон - Линкольн Сити 3:0 Линкольн Сити - Ротерхэм 0:3 Гримсби - Линкольн Сити 2:0 Крю Александра - Линкольн Сити 1:2 Бостон Юнайтед - Линкольн Сити 0:7 Кингз Линн Таун - Линкольн Сити 1:1 Линкольн Сити - Стокпорт 1:1 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:0 Моркам - Линкольн Сити 3:2 Линкольн Сити - Бёртон 0:1 Уиком - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Линкольн Сити - Порт Вейл 3:2 Плимут - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Челтенем 2:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Бакли Джон
|2 (1)
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1