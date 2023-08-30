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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11040
Шеффилд Юнайтед
0:0
Итог после пенальти
2
3
Линкольн Сити
1
Дэвис
Адам
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
17
Исмаила
Кулибали
16
Норвуд
Оливер
35
Брукс
Эндри
27
Ларуси
Яссер
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
1
Йенсен
Лукас
22
Эйома
Тимоти
25
Alexander
Mitchell
23
Руган
Шон
16
Jack
Burrough
3
Браун
Джеден
8
Alistair
Smith
6
Эрхахон
Итан
7
Хакетт-Файрчилд
Рекко
14
Мэндрою
Даниэл
18
Ben
House
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Линкольн Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёренсен Лассе 1 0.5
Руган Шон 1 0.5

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаила Кулибали 1 0
Линкольн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрхахон Итан 1 0
Эйома Тимоти 1 0
Jack Burrough 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2
Линкольн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Линкольн Сити - Блэкпул 3:0 Шрусбери Таун - Линкольн Сити 0:1 Нортгемптон - Линкольн Сити 2:2 Линкольн Сити - Уиком 3:0
Ноттс Каунти - Линкольн Сити 0:2 Болтон - Линкольн Сити 3:0 Линкольн Сити - Ротерхэм 0:3 Гримсби - Линкольн Сити 2:0 Крю Александра - Линкольн Сити 1:2 Бостон Юнайтед - Линкольн Сити 0:7 Кингз Линн Таун - Линкольн Сити 1:1 Линкольн Сити - Стокпорт 1:1 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:0 Моркам - Линкольн Сити 3:2 Линкольн Сити - Бёртон 0:1 Уиком - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Линкольн Сити - Порт Вейл 3:2 Плимут - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Челтенем 2:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Иган Джон не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Lasse Soerensen реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Траоре Бени не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Хэмилтон Этан реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Осула Вильям реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Бишоп Тэдди не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Марш Луи не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Мэндрою Даниэл реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Норвуд Оливер реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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