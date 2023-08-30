Тур: 2. Стадион: Eco-Power Stadium.
Ход матча
44'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
17
Owen
Bailey
23
Jack
Senior
10
Роу
Томми
36
Mo
Faal
22
Годфри
Бен
61
Доббин
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Owen BaileyЗащитник
- Защитник
-
23 Jack SeniorЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роу ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Mo FaalНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Лонг Адам IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
35 Jack Goodman
-
-
-
-
Главный тренер: Макканн Грант
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
13 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
Бомбардиры внутри турнира
Донкастер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллер Джордж
|2
|1
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Донкастер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Донкастер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Донкастер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Донкастер 2:1 Донкастер - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Ньюпорт - Донкастер 4:0
Халл Сити - Донкастер 1:2 Донкастер - Харрогейт 0:1 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Донкастер - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Сканторп - Донкастер 0:0 Йорк Сити - Донкастер 1:0 Бостон Юнайтед - Донкастер 2:3 Уолсолл - Донкастер 2:1 Донкастер - Колчестер 1:0 Донкастер - Ньюпорт 1:3 Стивенэйдж - Донкастер 1:0 Харрогейт - Донкастер 2:2 Донкастер - Гримсби 1:2 Джиллингем - Донкастер 1:0 Донкастер - Крю Александра 0:2 Донкастер - Нортгемптон 0:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Донкастер
Эвертон
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Донкастер
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Бакли Джон
|2 (1)
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1