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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Донкастер
1:2
Конец матча
Эвертон
0'
1:0
44' Гол
Айронсайд Джо
1:1
73' Гол
Гомеш Бету
85' Желтая карточка
Робертс Тайлер
1:2
88' Гол
Данджума Арно
90'+8
1
Лоулор
Иан
17
Owen
Bailey
5
Олову
Джозеф
23
Jack
Senior
7
Luke
Molyneux
10
Роу
Томми
8
George
Broadbent
24
Уэстбрук
Зайн
3
James
Maxwell
36
Mo
Faal
20
Айронсайд
Джо
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
37
Гарнер
Джеймс
16
Дукуре
Абдулай
8
Онана
Амаду
61
Доббин
Льюис
28
Чермити
Юссеф
10
Данджума
Арно
Донкастер
3-5-2
Эвертон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Донкастер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллер Джордж 2 1
Айронсайд Джо 1 0.5
Роу Томми 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 1 1
Гомеш Бету 1 1
Дукуре Абдулай 0 0
Мопе Нил 0 0

Карточки

Донкастер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Тайлер 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Донкастер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Донкастер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Донкастер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Донкастер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Донкастер 2:1 Донкастер - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Ньюпорт - Донкастер 4:0
Халл Сити - Донкастер 1:2 Донкастер - Харрогейт 0:1 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Донкастер - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Сканторп - Донкастер 0:0 Йорк Сити - Донкастер 1:0 Бостон Юнайтед - Донкастер 2:3 Уолсолл - Донкастер 2:1 Донкастер - Колчестер 1:0 Донкастер - Ньюпорт 1:3 Стивенэйдж - Донкастер 1:0 Харрогейт - Донкастер 2:2 Донкастер - Гримсби 1:2 Джиллингем - Донкастер 1:0 Донкастер - Крю Александра 0:2 Донкастер - Нортгемптон 0:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Донкастер
Эвертон

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Донкастер
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Роу Томми сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Айронсайд Джо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eco-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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