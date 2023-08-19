Тур: 20.
0:1
Второй тайм: 87'
0'
12' Желтая карточкаЭнрике Бруно
12' Желтая карточкаРочет Серхио
12' Желтая карточкаJose Welison
0:1
13' ПенальтиТьяго Гальярдо
14' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
43' Желтая карточкаПочеттино Томас
65' Желтая карточкаJoao Ricardo II
Ход матча
12'
12'
12'
13'
0:1
14'
43'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
2
Tinga
I
17
Jose
Welison
12
Мариньо
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
20 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.09
0.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
123
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.15
|José Maurisio3
|3
|0.15
|Адриано Луис
|2
|0.1
|Джонни
|2
|0.1
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.15
|Moises Vieira
|3
|0.15
|Тьяго Гальярдо
|3 (1)
|0.15
|Ромеро Сильвио
|2
|0.1
|Почеттино Томас
|2
|0.1
|Juan Martin Lucero
|2 (1)
|0.1
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Александр Кайо
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Tinga I
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Alexandre Caio
|1
|0.05
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Jose Welison
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|7
|1
|Тити
|6
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
5
13
Интернасьонал Порту Алегре
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
50%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
46%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
22%
6
29%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
10
48%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
18%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
45
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
514
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|19
|9
|7
|3
|34 - 17
|34
|3.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|4.
|19
|9
|5
|5
|31 - 24
|32
|5.
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|6.
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|7.
|19
|9
|4
|6
|25 - 19
|31
|8.
|1:0
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|12.
|19
|6
|6
|7
|19 - 16
|24
|13.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|17 - 24
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|18.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|19.
|18
|3
|4
|11
|14 - 29
|13
|20.
|18
|2
|4
|12
|19 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|17.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8