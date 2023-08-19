  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
Второй тайм: 87'
Форталеза Сеара
0'
12' Желтая карточка
Энрике Бруно
12' Желтая карточка
Рочет Серхио
12' Желтая карточка
Jose Welison
0:1
13' Пенальти
Тьяго Гальярдо
14' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
43' Желтая карточка
Почеттино Томас
65' Желтая карточка
Joao Ricardo II
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
22
Nicolas
Hernandez2
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
19
Emanuel
Britez
6
Bruno
Pacheco
III
8
Alexandre
Caio
17
Jose
Welison
7
Почеттино
Томас
12
Мариньо
39
Imanol
Machuca
91
Тьяго
Гальярдо
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
К
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.09
0.73

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
123

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.15
José Maurisio3 3 0.15
Адриано Луис 2 0.1
Джонни 2 0.1
Jean Dias 1 0.05
Энрике Педро 1 (1) 0.05
Де Пена Карлос 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Alexandre Zurawski 1 0.05
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 0.15
Moises Vieira 3 0.15
Тьяго Гальярдо 3 (1) 0.15
Ромеро Сильвио 2 0.1
Почеттино Томас 2 0.1
Juan Martin Lucero 2 (1) 0.1
Bruno Pacheco III 1 0.05
Александр Кайо 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Tinga I 1 0.05
Imanol Machuca 1 0.05
Alexandre Caio 1 0.05
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Jose Welison 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Джонни 3 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Matheus Dias 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 7 1
Тити 6 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Саша Лукас 2 0
Ромеро Сильвио 2 0
Picachu 2 0
Joao Ricardo II 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Bruno Pacheco III 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Juan Martin Lucero 1 0
Мариньо 1 0
Почеттино Томас 1 0
Imanol Machuca 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

5
13
Интернасьонал Порту Алегре
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
46%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
22%
6
29%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
10
48%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
18%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
5
14
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 9 7 3 34 - 17 34
3.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
4.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
5.
Ред Булл Брагантино
 19 8 8 3 27 - 17 32
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
7.
Флуминенсе
 19 9 4 6 25 - 19 31
8.
Форталеза Сеара
 1:0 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 19 8 4 7 21 - 21 28
10.
Сан-Паулу
 0:0 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
12.
Крузейро
 19 6 6 7 19 - 16 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 20 6 6 8 17 - 24 24
14.
Коринтианс
 18 6 5 7 20 - 21 23
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 18 3 4 11 14 - 29 13
20.
Америка Минейро
 18 2 4 12 19 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 0:0 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 1:0 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 10 4 3 3 10 - 9 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 1:0 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 0:0 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интернасьонал Порту Алегре
    Ничья
    Форталеза Сеара
    63.00
    5.90
    3.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интернасьонал Порту Алегре
    Форталеза Сеара
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     