Тур: 20.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЭнрике Бруно
11' Желтая карточкаJose Welison
12' Желтая карточкаРочет Серхио
0:1
13' ПенальтиТьяго Гальярдо
14' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
43' Желтая карточкаПочеттино Томас
65' Желтая карточкаJoao Ricardo II
90' Желтая карточкаЭдуардо Коудет
90' Желтая карточкаЭнрике Педро
90' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
90' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
90'+10
Ход матча
11'
11'
12'
13'
0:1
14'
43'
65'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
2
Tinga
I
17
Jose
Welison
12
Мариньо
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
20 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.09
0.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
123
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.15
|José Maurisio3
|3
|0.15
|Адриано Луис
|2
|0.1
|Джонни
|2
|0.1
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.15
|Moises Vieira
|3
|0.15
|Тьяго Гальярдо
|3 (1)
|0.15
|Ромеро Сильвио
|2
|0.1
|Почеттино Томас
|2
|0.1
|Juan Martin Lucero
|2 (1)
|0.1
|Bruno Pacheco III
|1
|0.05
|Александр Кайо
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Tinga I
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Alexandre Caio
|1
|0.05
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Jose Welison
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|7
|1
|Тити
|6
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Форталеза Сеара
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
5
13
Интернасьонал Порту Алегре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
46%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
10
45%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
22%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
128
515
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|4.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|5.
|19
|9
|5
|5
|31 - 24
|32
|6.
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|7.
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|21 - 23
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|12.
|0:0
|20
|6
|7
|7
|19 - 16
|25
|13.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|17 - 24
|24
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|18.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|19.
|18
|3
|4
|11
|14 - 29
|13
|20.
|19
|2
|4
|13
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|4 - 7
|12
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|3.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8