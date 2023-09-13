Так видится!)
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|1
|Родриго
|2
|1
|Рафинья Диас
|1
|0.5
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|1
|1
|Араухо Мигель
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Бразилия
|Неймар
|2 (1)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Эквадор
|Торрес Феликс
|2
|Бразилия
|Рафинья Диас
|1 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Уругвай
|Винья Матиас
|2
|Боливия
|Морено Марсело
|1
|Бразилия
|Неймар
|1