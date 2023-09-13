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Отборочные матчи: Южная Америка
2023-2025

Тур: 2.
Перу
FIFA #21
0:0
Первый тайм: 13'
Бразилия
FIFA #3
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 128
Перу 0.8% (1)
X 3.1% (4)
Бразилия 96.1% (123)
0
выиграет Бразилия, со счетом 0:2
Так видится!)
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Бразилия
6.10
6.10
16.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
3
Корсо
Альдо
2
Абрам
Луис
4
Лопес
Маркос
6
Трауко
Мигель
14
Вильдер
Картахена
13
Тапия
Ренато
19
Йотун
Йошимар
7
Поло Энди
9
Герреро
Паоло
18
Каррильо
Андре
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
3
Маркиньос
Маркос
4
Габриэль
дос
Сантос
6
Лоди
Ренан
8
Гимараэс
Бруно
5
Каземиро
Карлос
7
Рафинья
Диас
10
Неймар
11
Родриго
9
Ришарлисон
Перу
4-3-3
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Перу
Бразилия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ОМЮА
2:0
КА
1:0
КА
4:0
ОМЮА
2:4
ТМС
1:0
КА
3:1
КА
0:5
ОМЮА
0:2
КА
0:1
ОМЮА
3:0
КА
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.38

Среднее время на гол

112
240

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 1
Родриго 2 1
Рафинья Диас 1 0.5
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 1 1
Араухо Мигель 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0
Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1
Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1

Результаты матчей

Перу
Бразилия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Перу
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Бразилия
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Колумбия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Уругвай
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Венесуэла
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Перу
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Парагвай
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Чили
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колумбия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чили
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боливия
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Перу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Колумбия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бразилия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Парагвай
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Уругвай
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Чили
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (1)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Уругвай Винья Матиас 2
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    Каррильо как раз разыграл корнер с Поло, а затем Андре под давлением соперника выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока сборной Бразилии и полетел к ближнему углу вратарской, Эдерсон успел выловить его на лицевой линии поля. 
  • 13'
    Из центра поля последовал заброс на ход Каррильо по левому флангу, Андре вместе с Поло хорошо поработали у штрафной площади соперника и заработали угловой. 
  • 12'
    Стараются футболисты сборной Бразилии прессинговать временами Гальесе, но опытный голкипер сборной Перу играет без ошибок и в нужный момент просто выносит мяч в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Габриэль в центре поля придержал Каррильо. Сборная Перу достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    10'
    И теперь активный Йотун в центре поля зацепил Гимараэса. Игроки сборной Бразилии вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Йотун в центре поля нарушил правила против Каземиро. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Бразилия уже также постепенно соглашается на позиционный футбол, торопиться команде Фернандо Диниса не особо обязательно. 
  • 7'
    Игроки сборной Перу пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля пройти у хозяев поля не получается. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Маркиньос в центре поля нарушил правила против Герреро. Игроки сборной Перу не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 5'
    Постепенно Перу уже переходит на игру от обороны, команда Хуана Рейносо понимает, что никак иначе сегодня не сыграть. 
  • 4'
    Сборная Бразилии старается задать быстрый темп матча, чтобы затем ловить сборную Перу на ответных атаках, но хозяева поля конечно же против. 
  • 3'
    Стадион в Лиме сегодня конечно же заполнен полностью, а поэтому у сборной Перу будет неистовая поддержка. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Картахена в центре поля нарушил правила против Родриго. Игроки сборной Бразилии быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня букмекеры ожидают для Бразилии непростого матча в Лиме, но, мы будем надеяться, что команды в первую очередь смогут показать нам яркий футбол, где будет забито немало голов. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему на бровках будут Факундо Родригес и Диего Бонфа. Резервным арбитром на этот матч назначен Педро Эчеваррия. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Сборная Бразилии в свою очередь девятого сентября на домашнем поле разгромила Боливию со счётом 5:1. Сегодня Боливия уже также сыграла свой матч, на домашнем поле скромная команда уступила Аргентине со счётом 0:3. 
    • Напомним, что сборная Перу в первом туре отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года восьмого сентября сыграла вничью на выезде со сборной Парагвая со счётом 0:0. Сегодня Парагвай чуть ранее на выезде уже проиграл Венесуэле со счётом 0:1. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура отборочного турнира в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года между сборными Перу и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 128
    Перу 0.8% (1)
    X 3.1% (4)
    Бразилия 96.1% (123)
    0
    выиграет Бразилия, со счетом 0:2
    Так видится!)
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Бразилия
    6.10
    6.10
    16.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Перу 0:0 Бразилия

    Исход игры
    Перу
    0.8% (1)
    Ничья
    3.1% (4)
    Бразилия
    96.1% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    58.68% (71)
    Нет
    41.32% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    31.3% (40)
    0:2 Бразилия
    28.9% (37)
    1:3 Бразилия
    19.5% (25)
    0:3 Бразилия
    4.7% (6)
    0:1 Бразилия
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    1:4 Бразилия
    1.6% (2)
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