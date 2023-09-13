Первый тайм

14' Каррильо как раз разыграл корнер с Поло, а затем Андре под давлением соперника выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока сборной Бразилии и полетел к ближнему углу вратарской, Эдерсон успел выловить его на лицевой линии поля.

13' Из центра поля последовал заброс на ход Каррильо по левому флангу, Андре вместе с Поло хорошо поработали у штрафной площади соперника и заработали угловой.

12' Стараются футболисты сборной Бразилии прессинговать временами Гальесе, но опытный голкипер сборной Перу играет без ошибок и в нужный момент просто выносит мяч в центр поля.

11' Габриэль в центре поля придержал Каррильо. Сборная Перу достаточно быстро разыграла стандарт.

10' И теперь активный Йотун в центре поля зацепил Гимараэса. Игроки сборной Бразилии вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

9' Йотун в центре поля нарушил правила против Каземиро. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча.