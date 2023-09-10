Тур: 2.
История личных встреч
Перу
Бразилия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.38
Среднее время на гол
112
240
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
2.4
Среднее время на гол
40
37
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|2
|Родриго
|2
|2
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|1
|1
|Араухо Мигель
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|1
|0
Результаты матчей
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0
Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1
Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1
Результаты матчей
Перу
Бразилия
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Перу
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Бразилия
|Неймар
|2 (1)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Бразилия
|Рафинья Диас
|1 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Боливия
|Морено Марсело
|1
|Бразилия
|Неймар
|1
|Венесуэла
|Гонсалес Александр
|1
|Боливия
|Урсино Лусиано
|1
Прогнозы на матч Перу - Бразилия
Исход игры
Перу
0% (0)
Ничья
4.2% (2)
Бразилия
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
41.7% (20)
0:2 Бразилия
27.1% (13)
1:3 Бразилия
14.6% (7)
0:1 Бразилия
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:3 Бразилия
4.2% (2)
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