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Отборочные матчи: Южная Америка
2023-2025

Тур: 2.
Перу
FIFA #21
 
Позже
Бразилия
FIFA #3
Прогнозы 48
Перу 0% (0)
X 4.2% (2)
Бразилия 95.8% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Бразилия
9.50
5.20
9.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Бразилия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ОМЮА
2:0
КА
1:0
КА
4:0
ОМЮА
2:4
ТМС
1:0
КА
3:1
КА
0:5
ОМЮА
0:2
КА
0:1
ОМЮА
3:0
КА
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.38

Среднее время на гол

112
240

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 2
Родриго 2 2
Рафинья Диас 1 1
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 1 1
Араухо Мигель 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0
Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1
Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1

Результаты матчей

Перу
Бразилия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Перу
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Боливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чили
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эквадор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венесуэла
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Парагвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колумбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уругвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бразилия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (1)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Аргентина Месси Лионель 1
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Венесуэла Гонсалес Александр 1
Боливия Урсино Лусиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 2 дня 20 часов 37 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 48
    Перу 0% (0)
    X 4.2% (2)
    Бразилия 95.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Бразилия
    9.50
    5.20
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Перу - Бразилия

    Исход игры
    Перу
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Бразилия
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    41.7% (20)
    0:2 Бразилия
    27.1% (13)
    1:3 Бразилия
    14.6% (7)
    0:1 Бразилия
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:3 Бразилия
    4.2% (2)
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