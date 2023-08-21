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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Гойяс
0:1
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
18' Желтая карточка
Видаль Артуро
0:1
39' Гол
Роке Витор
40' Желтая карточка
Armando Evangelista
23
Tadeu
I
2
Магиньо
43
Edu
Goncalvec2
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
70
Оливейро
Андерсон
II
1
Bento
Krepski
2
Khellven
25
Кака
II
3
Ivaldo
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
23
Видаль
Артуро
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
28
Tomas
Cuello
Гойяс
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Атлетико Паранаэнсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

21 матч

38.1%
4.8%
57.1%
8 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
3:0
БСА
2:0
БСБ
3:2
БСБ
0:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
4:0
СA
5:0

Голы

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

2.6
0.73

Среднее время на гол

34
123

Всего голов

48
13

Голов в среднем за матч

2.29
0.62

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

39
145

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 2 (1) 0.1
Bruno Melo 2 0.1
Matheus Peixoto 2 (1) 0.1
Магиньо 2 0.1
Lucas Halter 2 0.1
Joao Magno 2 0.1
Аподи Диаллиссон 1 0.05
Alesson Batista 1 0.05
Everton Morelli 1 0.05
Nascimento Leite Matheus3 1 0.05
Dodozinho 1 0.05
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 9 0.45
Christian Cardoso 4 0.2
Pablo I 3 0.15
Витор Буэно 2 (2) 0.1
Каноббио Агустин 2 0.1
Erick2 2 0.1
Виллиан Сикейра 2 0.1
Madson II 1 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Сантана Алекс 1 0.05
Bruno Zapelli 1 0.05
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 7 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Willian VI 4 0
Гильерме Маркес 2 1
Диего Рибас 2 0
Бруно Араужо 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Everton Morelli 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Буэно 5 0
Сантана Алекс 3 1
Thiago Heleno 4 0
Каноббио Агустин 4 0
Erick2 4 0
Роке Витор 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Bento Krepski 3 0
Видаль Артуро 2 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандиньо XII 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Vinicius Kaue 1 0

Результаты матчей

Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
5
Гойяс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

4
18
Гойяс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
3
38%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
7
25%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
5
28%
10
36%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
15%
4
18%
1-15
6
22%
4
18%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
22%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0
Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия и Эсгрима 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Гойяс
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
7
3
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
10
9
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 20 10 5 5 34 - 26 35
4.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 20 10 4 6 29 - 22 34
6.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
7.
Ред Булл Брагантино
 20 8 8 4 27 - 21 32
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 0:1 20 6 4 10 18 - 28 22
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
16.
Гойяс
 0:1 10 3 3 4 10 - 14 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 3 2 5 10 - 12 11
9.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Гойяс
 0:1 10 3 1 6 8 - 14 10
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Armando Evangelista получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Каноббио Агустин сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Роке Витор бьет в цель!
  • 18'
    Видаль Артуро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
8.93
4.20
2.80
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