Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаВидаль Артуро
0:1
39' ГолРоке Витор
40' Желтая карточкаArmando Evangelista
57' Желтая карточкаФернандиньо XII
80' Желтая карточкаErick2
1:1
81' ГолAlesson Batista
90' Желтая карточкаBruno Melo
90' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
90' Желтая карточкаКаноббио Агустин
90'+6
Ход матча
18'
39'
0:1
57'
80'
81'
1:1
82'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
2
Khellven
25
Кака
II
3
Ivaldo
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
55 Luis Oyama
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
-
92 Pablo I
-
35 Romulo Cruz
-
-
-
17 Hugo Moura
-
-
22 Madson II
-
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
История личных встреч
Гойяс
Атлетико Паранаэнсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
21 матч
38.1%
4.8%
57.1%
8 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
5
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
2.6
0.73
Среднее время на гол
34
123
Всего голов
48
13
Голов в среднем за матч
2.29
0.62
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
39
145
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.1
|Bruno Melo
|2
|0.1
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.1
|Магиньо
|2
|0.1
|Alesson Batista
|2
|0.1
|Lucas Halter
|2
|0.1
|Joao Magno
|2
|0.1
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Everton Morelli
|1
|0.05
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.05
|Dodozinho
|1
|0.05
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|9
|0.45
|Christian Cardoso
|4
|0.2
|Pablo I
|3
|0.15
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.1
|Каноббио Агустин
|2
|0.1
|Erick2
|2
|0.1
|Виллиан Сикейра
|2
|0.1
|Madson II
|1
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Сантана Алекс
|1
|0.05
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Melo
|8
|0
|Магиньо
|6
|1
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Willian VI
|4
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Буэно
|5
|0
|Каноббио Агустин
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Thiago Heleno
|4
|0
|Роке Витор
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
6
Гойяс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
4
18
Гойяс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
20% (4)
65% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
10
24
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
5
45%
4
40%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
7
54%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
3
38%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
6
32%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Забито
19
29
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
6
32%
8
28%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
10
34%
76-90
Пропущено
28
23
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
14%
4
17%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
21%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0
Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия и Эсгрима 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Гойяс
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
173
416
1010
218
218
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7