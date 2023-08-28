Тур: 21.
2:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаРоке Витор
10' Желтая карточкаVinicius Lima
1:0
13' ГолКака II
22' Красная карточкаVinicius Kaue
33' Желтая карточкаМарлон
37' Желтая карточкаВидаль Артуро
44' Желтая карточкаКаноббио Агустин
50' Желтая карточкаJony Gonzalez
1:1
76' ГолGuga3
1:2
87' ГолНето Жоао
2:2
90' ГолРоке Витор
90'+10
Ход матча
5'
10'
13'
1:0
22'
33'
34'
37'
44'
50'
64'
64'
69'
76'
1:1
87'
1:2
89'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
25
Кака
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
22
Pedro
Rangel
44
Браз
Давид
4
Марлон
29
Тьяго
Сантос
23
Guga3
55
Daniel
XII
18
Lele
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Hugo Moura
-
-
-
92 Pablo I
-
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
-
22 Pedro RangelВратарь
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
23 Guga3Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Нето ЖоаоПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
46 Lucas Justen
-
-
-
-
98 Vitor Eudes
-
-
-
38 Agner
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Среднее время на гол
67
85
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.61
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.06
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|10
|0.48
|Christian Cardoso
|4
|0.19
|Pablo I
|3
|0.14
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.1
|Каноббио Агустин
|2
|0.1
|Erick2
|2
|0.1
|Виллиан Сикейра
|2
|0.1
|Madson II
|1
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Сантана Алекс
|1
|0.05
|Кака II
|1
|0.05
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.33
|Джон Кеннеди
|4
|0.19
|Гансо Пауло
|3
|0.14
|Vinicius Lima
|3
|0.14
|Ариас Джон
|2 (1)
|0.1
|Lele
|2
|0.1
|Huan Nino2
|2
|0.1
|Samuel VII
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Guga3
|1
|0.05
|Мело Фелипе
|1
|0.05
|Нето Жоао
|1
|0.05
|Алан VI
|1
|0.05
|Gabriel Pirani
|1
|0.05
|Keno
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|6
|0
|Витор Буэно
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Роке Витор
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Thiago Heleno
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|8
|1
|Fernando Diniz
|4
|2
|Мело Фелипе
|6
|0
|Джон Кеннеди
|6
|0
|Samuel VII
|5
|0
|Ариас Джон
|3
|1
|Huan Nino2
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Vinicius Lima
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Марлон
|3
|0
|Keno
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
7
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
19
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
7
33%
2
17%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
7
33%
2
17%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
6
32%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
2
11%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
1
20%
76-90
Забито
31
31
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
3
10%
10
32%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
11
35%
4
13%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
5
24%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
10
40%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
10 раз 48%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
165
1110
129
219
219
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|10 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (5)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7