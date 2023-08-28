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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Атлетико Паранаэнсе
2:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
5' Желтая карточка
Роке Витор
10' Желтая карточка
Vinicius Lima
1:0
13' Гол
Кака II
22' Красная карточка
Vinicius Kaue
33' Желтая карточка
Марлон
37' Желтая карточка
Видаль Артуро
44' Желтая карточка
Каноббио Агустин
50' Желтая карточка
Jony Gonzalez
1:1
76' Гол
Guga3
1:2
87' Гол
Нето Жоао
2:2
90' Гол
Роке Витор
90'+10
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
21
Vinicius
Kaue
26
Erick2
23
Видаль
Артуро
8
Витор
Буэно
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
28
Tomas
Cuello
22
Pedro
Rangel
44
Браз
Давид
4
Марлон
29
Тьяго
Сантос
23
Guga3
8
Мартинелли
Габриэл
55
Daniel
XII
45
Vinicius
Lima
17
Фернандес
Леонардо
15
Jony
Gonzalez
18
Lele
Атлетико Паранаэнсе
3-5-2
Флуминенсе
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
КС
0:2
КС
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КСМР
1:0
КСМР
0:1
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:1
БСА
0:3
БСА
1:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Среднее время на гол

67
85

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.61
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.06

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 10 0.48
Christian Cardoso 4 0.19
Pablo I 3 0.14
Витор Буэно 2 (2) 0.1
Каноббио Агустин 2 0.1
Erick2 2 0.1
Виллиан Сикейра 2 0.1
Madson II 1 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Сантана Алекс 1 0.05
Кака II 1 0.05
Bruno Zapelli 1 0.05
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.33
Джон Кеннеди 4 0.19
Гансо Пауло 3 0.14
Vinicius Lima 3 0.14
Ариас Джон 2 (1) 0.1
Lele 2 0.1
Huan Nino2 2 0.1
Samuel VII 1 0.05
Мартинелли Габриэл 1 0.05
Guga3 1 0.05
Мело Фелипе 1 0.05
Нето Жоао 1 0.05
Алан VI 1 0.05
Gabriel Pirani 1 0.05
Keno 0 0
Марсело Виера 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Роке Витор 5 0
Сантана Алекс 3 1
Thiago Heleno 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Madson II 3 0
Bento Krepski 3 0
Фернандиньо XII 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Fernando Diniz 4 2
Мело Фелипе 6 0
Джон Кеннеди 6 0
Samuel VII 5 0
Ариас Джон 3 1
Huan Nino2 3 1
Кано Херман 4 0
Vinicius Lima 4 0
Lele 2 1
Марлон 3 0
Keno 3 0
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
7
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
19
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
7
33%
2
17%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
7
33%
2
17%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
6
32%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
2
11%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
1
20%
76-90

Забито

31
31
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
3
10%
10
32%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
11
35%
4
13%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
5
24%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
10
40%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
10 раз 48%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
7
4
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
12
9
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 20 11 3 6 32 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 21 9 6 6 31 - 25 33
8.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 21 8 6 7 24 - 18 30
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
13.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 11 8 2 1 23 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 11 7 3 1 21 - 12 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 10 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Йони Гонсалес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Каноббио Агустин получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Видаль Артуро получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Витор Буэно уходит с поля. Ивалдо выходит вместо него
    • 33'
      Марлон получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Тьяго Сантос уходит с поля. Alexsander Gomes выходит вместо него
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Vinicius Kaue увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 19'
      Vinicius Kaue получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Кака II бьет в цель!
    • 10'
      Винисиус Лима получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Роке Витор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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