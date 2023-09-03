Тур: 7. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Мусял Томаш
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
6'
1:0
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Легия
Видзев Лодзь
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.38
Среднее время на гол
38
65
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.63
0.5
Среднее время на гол
144
180
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.8
|Жозуэ Филипе
|2
|0.4
|Гуаль Марк
|1
|0.2
|Баку Макана
|1
|0.2
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|2
|0.29
|Павловски Бартоломей
|1
|0.14
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.14
|Цыганик Андрей
|1
|0.14
|Альварес Франциско
|1
|0.14
|Ernest Terpilowski
|1
|0.14
|Милош Мато
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|1
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
4
Легия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Легия
Видзев Лодзь
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Легия
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
15
22
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|6 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|4