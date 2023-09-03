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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 27079 Главный судья: Мусял Томаш
Легия
3:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
5' Гол
Мучи Эрнест
1:1
44' Гол
Санчез Джорди
2:1
75' Гол
Мучи Эрнест
90' Красная карточка
Сильва Луис
3:1
90' Пенальти
Жозуэ Филипе
90' Желтая карточка
Ганоушек Марек
90' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90'+14
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
20
Мучи
Эрнест
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
7
Милош
Мато
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
8
Dawid
Tkacz
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Легия
3-4-1-2
Видзев Лодзь
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Видзев Лодзь

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
К
0:1
К
2:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.38

Среднее время на гол

38
65

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.63
0.5

Среднее время на гол

144
180

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.8
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.6
Мучи Эрнест 2 0.4
Гуаль Марк 1 0.2
Баку Макана 1 0.2
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 3 0.43
Павловски Бартоломей 1 0.14
Стемпиньски Мариуш 1 0.14
Цыганик Андрей 1 0.14
Альварес Франциско 1 0.14
Ernest Terpilowski 1 0.14
Милош Мато 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 1
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 1 0
Слиш Бартош 1 0
Росолек Мацей 1 0
Челхака Юрген 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 3 0
Нунеш Фабиу 3 0
Милош Мато 2 0
Санчез Джорди 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
4
Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Легия
Видзев Лодзь

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
4 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Легия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
6
3
2
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Шленск Вроцлав
 7 4 1 2 12 - 8 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Ракув
 2:0 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
13.
Пуща Неполомице
 0:2 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Погонь Щецин
 6 2 0 4 3 - 7 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ракув
 2:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 0:2 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Ракув
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 0:2 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 6 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Равас Генрих сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
    • 19'
      Крамер Блаж уходит с поля. Maciej Rosolek выходит вместо него
    • 5'
      Тобиаш Кацпер сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Мучи Эрнест бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 3:1 Видзев Лодзь онлайн

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