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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 11'
Атлетико Паранаэнсе
0'
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
20
Жерсон
Сантос
8
Тьяго
Маия
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
17
Hugo
Moura
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
Фламенго
3-4-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

48 матчей

43.8%
20.8%
35.4%
21 победа 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:2
К
2:1
СA
2:1
КЛ
1:0
К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.04

Среднее время на гол

53
86

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

73
50

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.22
Педро Гильерме 5 (2) 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
Жерсон Сантос 3 0.13
Лео Перейра 3 0.13
Айртон Лукас 3 0.13
Эвертон Соарес 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Уэсли Лопес 2 0.09
Энрике Бруно 2 0.09
Пульгар Эрик 2 0.09
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.48
Christian Cardoso 4 0.17
Pablo I 3 0.13
Витор Буэно 2 (2) 0.09
Каноббио Агустин 2 0.09
Erick2 2 0.09
Виллиан Сикейра 2 0.09
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Сантана Алекс 1 0.04
Кака II 1 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 6 0
Видаль Артуро 5 0
Пульгар Эрик 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Мариньо 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Фернандиньо XII 4 1
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Сантана Алекс 3 1
Thiago Heleno 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

17
21
Фламенго
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
7
54%
76-90

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
8
36%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Забито

35
32
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
11%
3
9%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
5
14%
8
25%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
12
38%
76-90

Пропущено

28
26
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
6
21%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
8
4
2
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
6
1.5
3
7
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
11
11
6
16
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Фламенго
 0:0 23 11 7 5 36 - 27 40
4.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Ред Булл Брагантино
 22 9 9 4 29 - 21 36
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 23 9 8 6 32 - 26 35
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 0:0 22 7 8 7 25 - 21 29
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 23 6 9 8 17 - 24 27
13.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
14.
Крузейро
 22 6 8 8 20 - 20 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 0:0 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 0:0 11 5 5 1 16 - 6 20
10.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
11.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
12.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 11 2 4 5 10 - 13 10
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 0:0 11 0 6 5 7 - 12 6
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Фламенго
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.55
3.81
5.20
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