Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
22
Madson
II
25
Кака
II
26
Erick2
17
Hugo
Moura
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
33 CleitonПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
19 Lorran
-
37 Petterson
-
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
48 матчей
43.8%
20.8%
35.4%
21 победа 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.04
Среднее время на гол
53
86
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Среднее время на гол
66
86
Всего голов
73
50
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.22
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.13
|Лео Перейра
|3
|0.13
|Айртон Лукас
|3
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Уэсли Лопес
|2
|0.09
|Энрике Бруно
|2
|0.09
|Пульгар Эрик
|2
|0.09
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.48
|Christian Cardoso
|4
|0.17
|Pablo I
|3
|0.13
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.09
|Каноббио Агустин
|2
|0.09
|Erick2
|2
|0.09
|Виллиан Сикейра
|2
|0.09
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Сантана Алекс
|1
|0.04
|Кака II
|1
|0.04
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Видаль Артуро
|5
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Фернандиньо XII
|4
|1
|Витор Буэно
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Thiago Heleno
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
17
21
Фламенго
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
7
54%
76-90
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
8
36%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Забито
35
32
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
11%
3
9%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
5
14%
8
25%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
12
38%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
84
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
73
66
37
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
193
1111
1111
616
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|39 - 13
|51
|2.
|22
|11
|8
|3
|37 - 17
|41
|3.
|0:0
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|4.
|21
|12
|3
|6
|34 - 25
|39
|5.
|22
|11
|5
|6
|31 - 22
|38
|6.
|22
|9
|9
|4
|29 - 21
|36
|7.
|0:0
|23
|9
|8
|6
|32 - 26
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|25 - 21
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 19
|31
|10.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|25 - 21
|29
|11.
|22
|8
|4
|10
|21 - 27
|28
|12.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|17 - 24
|27
|13.
|21
|6
|8
|7
|22 - 23
|26
|14.
|22
|6
|8
|8
|20 - 20
|26
|15.
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|22
|5
|7
|10
|23 - 29
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|18.
|21
|4
|5
|12
|16 - 31
|17
|19.
|21
|4
|4
|13
|24 - 45
|16
|20.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|16 - 6
|20
|10.
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|13 - 20
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|19.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 12
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|11
|1
|1
|9
|3 - 21
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8