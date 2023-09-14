Тур: 23.
0:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолКака II
30' Желтая карточкаУэсли Лопес
52' Желтая карточкаРибейро Эвертон
58' Желтая карточкаHugo Moura
67' Красная карточкаГабриэл Барбоза
71' Желтая карточкаСантана Алекс
0:2
84' ГолСантана Алекс
0:3
90' ПенальтиВитор Буэно
90'+8
Ход матча
27'
0:1
30'
52'
58'
67'
71'
84'
0:2
85'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
22
Madson
II
25
Кака
II
26
Erick2
17
Hugo
Moura
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
33 CleitonПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
19 Lorran
-
37 Petterson
-
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
48 матчей
43.8%
20.8%
35.4%
21 победа 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.04
Среднее время на гол
53
86
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Среднее время на гол
66
86
Всего голов
73
50
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.22
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.13
|Лео Перейра
|3
|0.13
|Айртон Лукас
|3
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Уэсли Лопес
|2
|0.09
|Энрике Бруно
|2
|0.09
|Пульгар Эрик
|2
|0.09
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.48
|Christian Cardoso
|4
|0.17
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.13
|Pablo I
|3
|0.13
|Каноббио Агустин
|2
|0.09
|Erick2
|2
|0.09
|Виллиан Сикейра
|2
|0.09
|Сантана Алекс
|2
|0.09
|Кака II
|2
|0.09
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Айртон Лукас
|6
|0
|Видаль Артуро
|5
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Сантана Алекс
|4
|1
|Фернандиньо XII
|4
|1
|Витор Буэно
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Pablo I
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
17
21
Фламенго
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
6
46%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
7
54%
76-90
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
8
36%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Забито
35
35
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
4
11%
3
9%
1-15
7
20%
4
11%
16-30
5
14%
8
23%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
14
40%
76-90
Пропущено
31
26
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
10%
5
19%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
8
26%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:3
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
84
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
66
47
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
1112
1211
617
320
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8