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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Фламенго
0:3
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
27' Гол
Кака II
30' Желтая карточка
Уэсли Лопес
52' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
58' Желтая карточка
Hugo Moura
67' Красная карточка
Габриэл Барбоза
71' Желтая карточка
Сантана Алекс
0:2
84' Гол
Сантана Алекс
0:3
90' Пенальти
Витор Буэно
90'+8
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
20
Жерсон
Сантос
8
Тьяго
Маия
10
Габриэл
Барбоза
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
17
Hugo
Moura
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
Фламенго
3-4-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

48 матчей

43.8%
20.8%
35.4%
21 победа 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:2
К
2:1
СA
2:1
КЛ
1:0
К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.04

Среднее время на гол

53
86

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

73
50

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.22
Педро Гильерме 5 (2) 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
Жерсон Сантос 3 0.13
Лео Перейра 3 0.13
Айртон Лукас 3 0.13
Эвертон Соарес 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Уэсли Лопес 2 0.09
Энрике Бруно 2 0.09
Пульгар Эрик 2 0.09
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.48
Christian Cardoso 4 0.17
Витор Буэно 3 (3) 0.13
Pablo I 3 0.13
Каноббио Агустин 2 0.09
Erick2 2 0.09
Виллиан Сикейра 2 0.09
Сантана Алекс 2 0.09
Кака II 2 0.09
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Айртон Лукас 6 0
Видаль Артуро 5 0
Пульгар Эрик 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лео Перейра 2 0
Мариньо 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Сантана Алекс 4 1
Фернандиньо XII 4 1
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Thiago Heleno 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0

Результаты матчей

Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Атлетико Паранаэнсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

17
21
Фламенго
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
6
46%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
7
54%
76-90

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
8
36%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Забито

35
35
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
4
11%
3
9%
1-15
7
20%
4
11%
16-30
5
14%
8
23%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
14
40%
76-90

Пропущено

31
26
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
10%
5
19%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
8
26%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0
Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:3
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
8
4
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
4
7
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
12
11
6
17
2.5
3
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
7.
Ред Булл Брагантино
 22 9 9 4 29 - 21 36
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
13.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
14.
Крузейро
 22 6 8 8 20 - 20 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
12.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
13.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Уэсли Лопес получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Кака II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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