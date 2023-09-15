Тур: 23.
0'
17' Желтая карточкаХавьер Марлон
36' Желтая карточкаКайсара Жуниор
0:1
41' ГолJussa
45' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
50' Желтая карточкаБассо Жоау
0:2
70' ГолНасименто Бруно III
79' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
0:3
89' ГолNikao
90'+5
Ход матча
17'
36'
41'
0:1
50'
68'
68'
70'
0:2
89'
0:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
99
Gilberto
IV
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
38 Kevyson
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
-
99 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 КаикиЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Machado
-
20 _Ian Luccas
-
Главный тренер: Ze Ricardo
История личных встреч
Сантос
Крузейро
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
0.87
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
103
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|8 (3)
|0.35
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.22
|Дейвид де Соуза
|2
|0.09
|Angelo Borges
|2
|0.09
|Лима Лукас III
|1
|0.04
|Julio Cesar Furch
|1
|0.04
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.04
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.04
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|4
|0.17
|Уэсли Лопес
|4
|0.17
|Gilberto IV
|3
|0.13
|Хавьер Марлон
|2
|0.09
|Артур Гомес VIII
|2
|0.09
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|0
|Сотельдо Йеферсон
|3
|2
|Дуглас XV
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|1
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Joaquim
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Леонардо Маркос
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Julio Cesar Furch
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Хавьер Марлон
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
7
Сантос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
1
4
Сантос
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Крузейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
17%
3
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
6
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
22%
6
33%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
22%
5
42%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
2
22%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
7
32%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
27%
6
27%
76-90
Пропущено
38
21
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
3
8%
1
5%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
5
13%
4
19%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
11
29%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Результаты матчей
Сантос
Крузейро
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
3 раза 27%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сантос
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
48
66
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
1211
617
617
320
419
122
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8