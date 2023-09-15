  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Сантос
0:3
Конец матча
Крузейро
0'
17' Желтая карточка
Хавьер Марлон
36' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
0:1
41' Гол
Jussa
45' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
50' Желтая карточка
Бассо Жоау
0:2
70' Гол
Насименто Бруно III
79' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
0:3
89' Гол
Nikao
90'+5
34
Жуан
Пауло
80
Кайсара
Жуниор
2
Бассо
Жоау
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
7
Нонато
Густаво
8
Лукас
Жан
14
Rodrigo
Fernandez2
9
Леонардо
Маркос
20
Мендоса
Стивен
30
Lucas
Braga
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
18
Jussa
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
19
Артур
Гомес
VIII
99
Gilberto
IV
Сантос
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Крузейро

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:1
К
1:2
К
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
0.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
103

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 8 (3) 0.35
Мендоса Стивен 5 (1) 0.22
Дейвид де Соуза 2 0.09
Angelo Borges 2 0.09
Лима Лукас III 1 0.04
Julio Cesar Furch 1 0.04
Габриэль Эдуардо 1 0.04
Rodrigo Fernandez2 1 0.04
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 4 0.17
Уэсли Лопес 4 0.17
Gilberto IV 3 0.13
Хавьер Марлон 2 0.09
Артур Гомес VIII 2 0.09
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 0
Сотельдо Йеферсон 3 2
Дуглас XV 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 1
Мендоса Стивен 4 0
Жуан Пауло 4 0
Joaquim 3 0
Лима Лукас III 3 0
Lucas Braga 3 0
Luan Dias 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Додо Родолфо 2 0
Лукас Жан 2 0
Sandry Santos 2 0
Леонардо Маркос 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Ринкон Томас 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Julio Cesar Furch 1 0
Пирес Лукас 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Хавьер Марлон 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Сантос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
7
Сантос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

1
4
Сантос
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Крузейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
17%
3
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
6
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
22%
6
33%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
22%
5
42%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
2
22%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
3
14%
3
14%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
7
32%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
27%
6
27%
76-90

Пропущено

38
21
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
3
8%
1
5%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
5
13%
4
19%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
5
13%
2
10%
61-75
11
29%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2

Результаты матчей

Сантос
Крузейро

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
3 раза 27%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сантос
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
8
6
6
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
6
17
3
20
2.5
4
19
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 22 12 3 7 34 - 27 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Ред Булл Брагантино
 23 10 9 4 31 - 21 39
6.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
12.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 22 6 8 8 23 - 25 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 23 6 7 10 27 - 31 25
17.
Сантос
 23 5 6 12 21 - 39 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
6.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
12.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
13.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 10 3 1 6 9 - 17 10
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гремио Каннеманн Вальтер 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Luciano Castan da Silva получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Лукас Силва сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Жусса бьет в цель!
    • 36'
      Кайсара Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Марлон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сантос 0:3 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     