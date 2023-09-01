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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Нант
1:1
Конец матча
Марсель
0'
0:1
4' Гол
Сарр Исмаила
9' Красная карточка
Мепийу Бастьен
26' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:1
39' Гол
Мохамед Мостафа
69' Желтая карточка
Пьер Аристуи
70' Желтая карточка
Ронжье Валентин
90'+6

Ход матча

4'
0:1
Сарр Исмаила
9'
Мепийу Бастьен
 
26'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
39'
Мохамед Мостафа
(Саймон Мозес)
1:1
46'
Бамба Абдул-Кадер
Адсон
 
64'
 
Ндиайе Ильман
Корреа Хоакин
69'
Пьер Аристуи
 
70'
 
Ронжье Валентин
73'
Ганаго Игнатиус
Мохамед Мостафа
 
74'
Коко Маркус
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
88'
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
 
90'
Маркус Аленсар
Саймон Мозес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 348 Количество передач 601
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Нант 5.2% (6)
X 15.5% (18)
Марсель 79.3% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дескамп
Реми
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
45
Мепийу
Бастьен
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
20
Адсон
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Нант
3-4-2-1
Марсель
4-4-2

История личных встреч

Нант
Марсель

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.25

Среднее время на гол

98
72

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 4 (2) 1
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.25
Саймон Мозес 0 0
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 2 0.5
Оливейра Витор 2 0.5
МБемба Шансель 1 0.25
Унаи Аззедин 1 0.25
Согло Эмран 1 0.25
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Верету Жордан 1 0
Ронжье Валентин 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
60%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
60%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0
Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1
Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2

Результаты матчей

Нант
Марсель

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нант
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Марсель: 63%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 96'
    Ндиайе Ильман из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 96'
    Ндиайе Ильман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Обамеянг Пьер-Эмерик выиграл воздушное противоборство у Мерлин Квентин.
  • 96'
    Оливейра Витор из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Марсель начинает контратаку
  • 96'
    Контроль мяча: Нант: 36%, Марсель: 64%.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Матч остановлен
  • 95'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ганаго Игнатиус из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 95'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ганаго Игнатиус из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Нант 5.2% (6)
    X 15.5% (18)
    Марсель 79.3% (92)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:1 Марсель

    Исход игры
    Нант
    5.2% (6)
    Ничья
    15.5% (18)
    Марсель
    79.3% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.87% (82)
    Меньше
    26.13% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    61.2% (71)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    0:1 Марсель
    6.9% (8)
    0:2 Марсель
    4.3% (5)
    2:1 Нант
    3.4% (4)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
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