Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Оливейра Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Нант

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' МБемба Шансель из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

87' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Матч возобновлен

86' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ндиайе Ильман пробует нанести удар издали, но Реми Декамп ловит мяч

84' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Нант

82' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Нант

81' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

78' Удар от ворот произведет Нант

77' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

76' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

76' Дуглас Гомес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Бамба Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Нант

72' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Бамба Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Дуглас Гомес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Рефери не любит споров - именно за это Пьер Аристуи сейчас получил желтую

66' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Нант

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

63' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

62' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бамба Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Нант

59' Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч возобновлен

57' Бамба Абдул-Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Пьер-Габриэль Ронаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Оливейра Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бамба Абдул-Кадер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Нант

51' Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.