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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Брест
0:0
Второй тайм: 63'
Ренн
0'
27' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен

Ход матча

27'
Дель Кастильо Ромен
 
46'
 
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
46'
 
Сантамария Батист
Ле Фе Энцо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 209 Количество передач 240
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 114
Брест 14% (16)
X 41.2% (47)
Ренн 44.7% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ренн
3.65
3.65
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Брест
4-3-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Брест
Ренн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
200%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

24 матча

8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.04
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

86
74

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.75
Лала Кенни 1 0.25
Брассье Лилиан 1 0.25
Локо Брэдли 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 0.5
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.25
Блас Людовик 1 0.25
Гуйри Амин 1 0.25
Докю Жереми 1 0.25
Ву Кристофер 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Омари Вармед 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1
Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2

Результаты матчей

Брест
Ренн

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брест
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Брест
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ренн
 0:0 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 0:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Брест
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Ренн
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 50'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Лала Кенни наказан за толчок Дуэ Дезире
    • 48'
      Брест контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Омари Вармед
    • 46'
      Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 46'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дуэ Дезире
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 45'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
    • 45'
      Ассиньон Лоренс успешно блокирует удар.
    • 45'
      Маньетти Уго из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 45'
      Лала Кенни из команды Брест подал угловой справа.
    • 44'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Омари Вармед успешно блокирует удар.
    • 42'
      Сатриано Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 40'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ренн начинает контратаку
    • 38'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Жереми Ле Дуарон не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 36'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 35'
      Блас Людовик задерживает мяч рукой
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Ренн: 53%.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 33'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Ренн: 51%.
    • 30'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 30'
      Ассиньон Лоренс не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Рефери не любит споров - именно за это Дель Кастильо Ромен сейчас получил желтую
    • 26'
      Ассиньон Лоренс наказан за толчок Локо Брэдли
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Ренн: 46%.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Ренн: 47%.
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Маньетти Уго выиграл воздушное противоборство у Ассиньон Лоренс.
    • 17'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Камара Махди
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 16'
      Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 14'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 33%, Ренн: 67%.
    • 9'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Маньетти Уго из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мюинга Арно из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Локо Брэдли пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 21%, Ренн: 79%.
    • 5'
      Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Дель Кастильо Ромен наказан за толчок Трюффер Адриен
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 2'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Брест 14% (16)
    X 41.2% (47)
    Ренн 44.7% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Ренн
    3.65
    3.65
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн

    Исход игры
    Брест
    14% (16)
    Ничья
    41.2% (47)
    Ренн
    44.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    84.82% (95)
    Нет
    15.18% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    1:2 Ренн
    29.8% (34)
    0:1 Ренн
    10.5% (12)
    2:1 Брест
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Брест
    1.8% (2)
    0:2 Ренн
    1.8% (2)
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