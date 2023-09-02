Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Ренн

46' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

43' Удар от ворот произведет Ренн

41' Удар от ворот произведет Ренн

40' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Ренн

37' Жереми Ле Дуарон не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Ренн

36' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Брест

33' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

31' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удар от ворот произведет Брест

30' Ассиньон Лоренс не смог попасть в створ ударом издали

30' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Ренн

27' Рефери не любит споров - именно за это Дель Кастильо Ромен сейчас получил желтую

25' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Брест

20' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Ренн

16' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

16' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

16' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

14' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

10' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Ренн

3' Матч возобновлен

3' Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

2' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

2' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля