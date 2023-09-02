Тур: 4. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Хадж Хаким
0'
27' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
73' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
80' Желтая карточкаМартен Жонас
90' Желтая карточкаШардонне Брендан
90'+5
Ход матча
73'
80'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
209 Количество передач 240
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Ренн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
200%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
24 матча
8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.04
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
86
74
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.75
|Лала Кенни
|1
|0.25
|Брассье Лилиан
|1
|0.25
|Локо Брэдли
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|2
|0.5
|Буриго Бенжамен
|1 (1)
|0.25
|Блас Людовик
|1
|0.25
|Гуйри Амин
|1
|0.25
|Докю Жереми
|1
|0.25
|Ву Кристофер
|1
|0.25
|Мюинга Арно
|1
|0.25
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1
Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Результаты матчей
Брест
Ренн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брест
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Лион
|Тальяфико Николас
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн
Исход игры
Брест
14% (16)
Ничья
41.2% (47)
Ренн
44.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (45)
1:2 Ренн
29.8% (34)
0:1 Ренн
10.5% (12)
2:1 Брест
9.6% (11)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Брест
1.8% (2)
0:2 Ренн
1.8% (2)
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