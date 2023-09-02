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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Брест
0:0
Конец матча
Ренн
0'
27' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
73' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
80' Желтая карточка
Мартен Жонас
90' Желтая карточка
Шардонне Брендан
90'+5

Ход матча

27'
Дель Кастильо Ромен
 
46'
 
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
46'
 
Сантамария Батист
Ле Фе Энцо
68'
 
Салах Ибрагим
Гуйри Амин
68'
Мартен Жонас
Маньетти Уго
 
69'
Браими Билаль
Камара Махди
 
69'
Дари Ашраф
Брассье Лилиан
 
73'
 
Ассиньон Лоренс
74'
Мунье Стив
Сатриано Мартин
 
80'
Мартен Жонас
 
89'
 
Белосьян Женуэль
Трюффер Адриен
90'
Шардонне Брендан
 
90'
 
Ридер Фабиан
Мюинга Арно
90'
Лебо Адриен
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 209 Количество передач 240
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 114
Брест 14% (16)
X 41.2% (47)
Ренн 44.7% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Брест
4-3-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Брест
Ренн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
200%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

24 матча

8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.04
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

86
74

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.75
Лала Кенни 1 0.25
Брассье Лилиан 1 0.25
Локо Брэдли 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 0.5
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.25
Блас Людовик 1 0.25
Гуйри Амин 1 0.25
Докю Жереми 1 0.25
Ву Кристофер 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Омари Вармед 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1
Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2

Результаты матчей

Брест
Ренн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брест
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Ренн: 49%.
  • 95'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Лебо Адриен
  • 93'
    Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Ридер Фабиан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Тактическая замена. Трюффер Адриен уходит с поля и его заменяет Белосьян Женуэль
    • 88'
      Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Безумный фол. Сантамария Батист грубо играет против соперника. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 87'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 45'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
    • 45'
      Ассиньон Лоренс успешно блокирует удар.
    • 45'
      Маньетти Уго из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 45'
      Лала Кенни из команды Брест подал угловой справа.
    • 44'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Омари Вармед успешно блокирует удар.
    • 42'
      Сатриано Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 40'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ренн начинает контратаку
    • 38'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Жереми Ле Дуарон не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 36'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 35'
      Блас Людовик задерживает мяч рукой
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Ренн: 53%.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 33'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Ренн: 51%.
    • 30'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 30'
      Ассиньон Лоренс не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Рефери не любит споров - именно за это Дель Кастильо Ромен сейчас получил желтую
    • 26'
      Ассиньон Лоренс наказан за толчок Локо Брэдли
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Ренн: 46%.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Ренн: 47%.
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Маньетти Уго выиграл воздушное противоборство у Ассиньон Лоренс.
    • 17'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Камара Махди
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 16'
      Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 14'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 33%, Ренн: 67%.
    • 9'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Маньетти Уго из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мюинга Арно из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Локо Брэдли пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 21%, Ренн: 79%.
    • 5'
      Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Дель Кастильо Ромен наказан за толчок Трюффер Адриен
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 2'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Брест 14% (16)
    X 41.2% (47)
    Ренн 44.7% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн

    Исход игры
    Брест
    14% (16)
    Ничья
    41.2% (47)
    Ренн
    44.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    84.82% (95)
    Нет
    15.18% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    1:2 Ренн
    29.8% (34)
    0:1 Ренн
    10.5% (12)
    2:1 Брест
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Брест
    1.8% (2)
    0:2 Ренн
    1.8% (2)
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