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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Бельграно
1:0
Первый тайм: 35'
Эстудиантес Ла Плата
0'
2' Желтая карточка
Gaston Benedetti
1:0
28' Пенальти
Lucas Passerini
35' Желтая карточка

Ход матча

2'
 
Gaston Benedetti
28'
Lucas Passerini
1:0
35'
 
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.75
2.95
2.75
Все Коэффициенты
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
18
Juan
Guasone
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
16
Mauro
Menzdez
Бельграно
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Бельграно
Эстудиантес Ла Плата

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
4:0
К
1:0
ПН
2:1
ПНЗА
0:0
ПНЗА
1:0
ПНЗА
0:0
С
2:1
С
0:1
П
2:0
К
1:1
КС
2:0
КС
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
2:1
ПА
2:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
138

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 1 0

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия и Эсгрима - Бельграно 0:2 Бельграно - Атлетико Хуракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 1
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Lucas Passerini из команды Бельграно забивает с точки!
  • 2'
    Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.75
2.95
2.75
Все Коэффициенты
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