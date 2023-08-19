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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
10' Гол
Baltasar Rodriguez
23' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
36' Желтая карточка
Franco Calderon
37' Желтая карточка
Tobias Rubio
37' Желтая карточка
Kevin Zenon
1:1
57' Гол
Хавьер Моралес
61' Желтая карточка
Кинтеро Хуан
64' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
66' Желтая карточка
Santino Vera
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
8
Enzo
Roldan
17
Marcos
Mosqueira
10
Kevin
Zenon
9
Хавьер
Моралес
30
Jerome
Domina
7
Mauro
Luna
Diale
13
Matias
Tagliamonte
4
Пильюд
Иван
38
Tobias
Rubio
35
Santiago
Quiros
16
Gaston
Martirena
3
Gabriel
Rojas1
22
Альмендра
Агустин
55
Santino
Vera
37
Baltasar
Rodriguez
8
Кинтеро
Хуан
15
Ромеро
Максимильяно
Унион Санта-Фе
3-4-3
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
П
1:0
П
3:6
П
1:2
П
3:0
П
1:1
ПА
0:3
ПА
1:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.44
0.57

Среднее время на гол

62
157

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.67

Среднее время на гол

78
54

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 1 1
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Baltasar Rodriguez 1 1
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 1 0
Kevin Zenon 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтеро Хуан 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santino Vera 1 0
Tobias Rubio 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима 2:0 Атлетико Хуракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1
Эстудиантес Ла Плата Аскасибар Сантьяго 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Кевин Зенон получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Tobias Rubio получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Франко Кальдерон получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Габриэль Рохас получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Gaston Martirena сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Baltasar Rodriguez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда онлайн

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