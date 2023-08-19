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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Бока Хуниорс
3:1
Конец матча
Платенсе
0'
11' Желтая карточка
Nicolas Castro1
1:0
28' Гол
Себальос Эсекиэль
43' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
2:0
55' Гол
Кавани Эдинсон
2:1
61' Гол
Nicolas Morgantini
63' Желтая карточка
Gaston Suso
64' Желтая карточка
Кавани Эдинсон
3:1
90' Гол
Медина Кристиан
90'+6
13
Гарсия
Хавьер
42
Lucas
Blondel
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
21
Фернандес
Игнасио
49
Кампусано
Хорман
36
Медина
Кристиан
7
Себальос
Эсекиэль
10
Кавани
Эдинсон
11
Дженсон
Лукас
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
5
Росси
Иван
11
Nicolas
Castro1
88
Gabriel
Gudino
32
Luciano
Ferreyra
43
Maximiliano
Zalazar
77
Ronaldo
Martinez
Бока Хуниорс
4-3-3
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Платенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 1 1
Медина Кристиан 1 1
Кавани Эдинсон 1 1
Бенедетто Дарио 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 1 1

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавани Эдинсон 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 1 0
Nicolas Castro1 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия и Эсгрима - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2
Платенсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Химнасия и Эсгрима - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Атлетико Хуракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:0 Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Платенсе 1:0 Платенсе - Институто Кордоба 1:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Платенсе

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1
Эстудиантес Ла Плата Аскасибар Сантьяго 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Себальос Эсекиэль сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Кавани Эдинсон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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