Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
45'
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
24 David Sayago
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Колон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
23 матча
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.6
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
0.7
1.23
Среднее время на гол
128
73
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.39
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
64
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агилар Фелипе
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия и Эсгрима - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Колон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0
Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|2
|Бока Хуниорс
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Медина Кристиан
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|1
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1
|Расинг Авельянеда
|Кинтеро Хуан
|1
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1