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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Второй тайм: 58'
Колон
0'
45' Желтая карточка
Агилар Фелипе

Ход матча

45'
Агилар Фелипе
 
46'
 
Gian Nardelli
Гольц Паоло
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Колон
2.60
3.12
5.00
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
22
Исла
Маурисио
26
Агилар
Фелипе
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
11
Манкуэльо
Федерико
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
29
Braian
Martinez
7
Каутеруссио
Мартин
32
Alexis
Conelo
17
Ignacio
Chicco
23
Эспинола
Альберто
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
34
Stefano
Moreyra
31
Fabio
Alvarez
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
7
Damian
Batallini
27
Бенитес
Хорхе
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Колон
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Колон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

23 матча

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
0:3
КПЛ
2:2
ЛП
3:0
КПЛ
0:2
КДМЗ2
1:2
КДМЗ2
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:1
П
0:2
П
4:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
1:2
ПАК
1:3

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.6

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

0.7
1.23

Среднее время на гол

128
73

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.39

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агилар Фелипе 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия и Эсгрима - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Хуракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Колон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0
Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Колон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1
Эстудиантес Ла Плата Аскасибар Сантьяго 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гольц Паоло уходит с поля. Джан Нарделли выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Агилар Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Колон
2.60
3.12
5.00
Все Коэффициенты
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