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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Химнасия и Эсгрима
0:3
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
17' Гол
Бустос Науэль
23' Желтая карточка
Ортегоса Диего
42' Желтая карточка
Leonardo Morales
43' Желтая карточка
Мантилья Кевин
83' Вторая желтая карточка
Leonardo Morales
0:2
85' Пенальти
Ramon Sosa
87' Красная карточка
Bruno Palazzo
0:3
88' Гол
Ramon Sosa
90'+3
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
24
German
Guiffrey
89
Кастро
Лукас
15
Санчес
Николас
27
Сольдано
Франко
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
46
Matias
Gomez
24
Ramon
Sosa
7
Luis
Miguel
Angulo
15
Valentin
Depietri
10
Бустос
Науэль
Химнасия и Эсгрима
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия и Эсгрима
Тальерес Кордоба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
5:2
КПЛ
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия и Эсгрима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 2 (1) 2
Бустос Науэль 1 1
Jose Romero 0 0

Карточки

Химнасия и Эсгрима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Bruno Palazzo 0 1
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортегоса Диего 1 0
Мантилья Кевин 1 0

Результаты матчей

Химнасия и Эсгрима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Химнасия и Эсгрима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия и Эсгрима
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Химнасия и Эсгрима - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия и Эсгрима 2:2 Химнасия и Эсгрима - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия и Эсгрима 2:0
Химнасия и Эсгрима - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия и Эсгрима 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия и Эсгрима 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия и Эсгрима 0:0 Химнасия и Эсгрима - Атлетико Хуракан 1:0 Гойяс - Химнасия и Эсгрима 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима 2:0 Химнасия и Эсгрима - Сармьенто 0:0 Химнасия и Эсгрима - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия и Эсгрима 2:0 Химнасия и Эсгрима - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия и Эсгрима 0:1 Химнасия и Эсгрима - Гойяс 0:2 Химнасия и Эсгрима - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия и Эсгрима 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия и Эсгрима 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Атлетико Хуракан - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0

Результаты матчей

Химнасия и Эсгрима
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химнасия и Эсгрима
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Велес Сарсфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1
Весь список
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    • 42'
      Леонардо Моралес получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Ортегоса Диего получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ramon Sosa сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Бустос Науэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия и Эсгрима 0:3 Тальерес Кордоба онлайн

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