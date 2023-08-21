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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Архентинос Хуниорс
1:1
Первый тайм: 37'
Ривер Плейт
0'
1:0
11' Гол
Marco Di Cesare
1:1
27' Гол
Палавесино Агустин
33' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
25
Alexis
Arias
I
30
Pablo
Minissale
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
32
Luciano
Gondou
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
3
Фунес
Мори
13
Диас
Энцо
Эрнан
22
Краневиттер
Матиас
29
Альендро
Родриго
26
Фернандес
Игнасио
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:3
КПЛ
4:2
ЛП
3:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
КПЛ
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.56
0.86

Среднее время на гол

162
105

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1
1.04

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

90
86

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Di Cesare 1 1
Кабрера Хавьер 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Сармьенто Мартинес Фернардо 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Ривер Плейт
1.56
4.10
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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