Тур: 1.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаWalter Mazzanti
45' Желтая карточкаFacundo Cambeses
54' Желтая карточкаEmanuel Coronel
1:0
74' ГолMatias Coccaro
81' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
2:0
88' ПенальтиNicolas Cordero
90'+5
Ход матча
20'
45'
54'
74'
1:0
88'
2:0
22
Joel
Sonora
17
Juan
Bisanz
23
Nicolas
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
-
41 Leonel Perez
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
26 Enzo Luna
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas SosaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Pedro Souto
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Атлетико Хуракан
Банфилд
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.08
Среднее время на гол
81
83
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Хуракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|1
|1
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|1
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Атлетико Хуракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walter Mazzanti
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Хуракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Атлетико Хуракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Хуракан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Институто Кордоба - Атлетико Хуракан 0:2 Атлетико Хуракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Атлетико Хуракан 0:1 Атлетико Хуракан - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Атлетико Хуракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Хуракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Атлетико Хуракан 2:0 Атлетико Хуракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия и Эсгрима - Атлетико Хуракан 1:0 Данубио - Атлетико Хуракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Хуракан 2:0 Атлетико Хуракан - Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Хуракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Атлетико Хуракан 0:0 Атлетико Хуракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Атлетико Хуракан 1:0 Атлетико Хуракан - Данубио 1:1 Атлетико Хуракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Атлетико Хуракан 1:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Результаты матчей
Атлетико Хуракан
Банфилд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Хуракан
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|2
|Бельграно
|Lucas Passerini
|2
|Бока Хуниорс
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Медина Кристиан
|1 (1)
|Химнасия и Эсгрима
|Leonardo Morales
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1
|Химнасия и Эсгрима
|Bruno Palazzo
|1
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Сармьенто
|Мартинес Фернардо
|1