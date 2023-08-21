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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Атлетико Хуракан
2:0
Конец матча
Банфилд
0'
20' Желтая карточка
Walter Mazzanti
45' Желтая карточка
Facundo Cambeses
54' Желтая карточка
Emanuel Coronel
1:0
74' Гол
Matias Coccaro
81' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
2:0
88' Пенальти
Nicolas Cordero
90'+5
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
14
Guillermo
Benitez1
22
Joel
Sonora
20
Эчеверрия
Родриго
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
13
Matias
Coccaro
33
Карлос
Гауто
Хуан
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Aaron
Quiroz
4
Alejandro
Maciel
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
5
Ремеди
Эрик
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
9
Sebastian
Sosa
II
23
Nicolas
Sosa
Атлетико Хуракан
4-3-3
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Хуракан
Банфилд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
3:1
ЛП
1:4
С
0:3
С
3:0
С
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:2
П
1:0
П
1:0
КА
2:2
ПБ
3:0
ПБ
0:2
ПБ
1:1
ПБ
1:2
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
4:3

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.08

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Хуракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 1 1
Nicolas Cordero 1 (1) 1
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Хуракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walter Mazzanti 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Cambeses 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Атлетико Хуракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Атлетико Хуракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Хуракан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Институто Кордоба - Атлетико Хуракан 0:2 Атлетико Хуракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Атлетико Хуракан 0:1 Атлетико Хуракан - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Атлетико Хуракан 1:0 Атлетико Хуракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Хуракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Атлетико Хуракан 2:0 Атлетико Хуракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия и Эсгрима - Атлетико Хуракан 1:0 Данубио - Атлетико Хуракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Хуракан 2:0 Атлетико Хуракан - Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Хуракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Атлетико Хуракан 0:0 Атлетико Хуракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Атлетико Хуракан 1:0 Атлетико Хуракан - Данубио 1:1 Атлетико Хуракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Атлетико Хуракан 1:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3

Результаты матчей

Атлетико Хуракан
Банфилд

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Хуракан
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 2
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Сармьенто Мартинес Фернардо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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