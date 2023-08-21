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Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 23'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
19
Захир
Факундо
Мансиллья
14
Armando
Mendez
26
Сордо
Рамиро
13
Сфорца
Хуан
7
Ivan
Gomez
18
Агирре
Брайан
30
Феррейра
Кристиан
I
28
Jorge
Recalde
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
15
Lucas
Angelini
9
Nicolas
Leguizamon
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-1-2
Сентраль Кордоба СдЕ
3-1-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия и Эсгрима 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Атлетико Хуракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия и Эсгрима 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Хуракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 2
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Сармьенто Мартинес Фернардо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
1.56
3.50
6.00
Все Коэффициенты
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