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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
35' Гол в свои ворота
Gustavo Canto
40' Желтая карточка
Armando Mendez
45' Красная карточка
Хайнце Габриэль
53' Желтая карточка
Jherson Mosquera
57' Желтая карточка
Масиэль Леандро
75' Вторая желтая карточка
Jherson Mosquera
2:0
82' Гол
Агирре Брайан
90'+7
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
19
Захир
Факундо
Мансиллья
14
Armando
Mendez
26
Сордо
Рамиро
13
Сфорца
Хуан
7
Ivan
Gomez
18
Агирре
Брайан
30
Феррейра
Кристиан
I
28
Jorge
Recalde
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
15
Lucas
Angelini
9
Nicolas
Leguizamon
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-1-2
Сентраль Кордоба СдЕ
3-1-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агирре Брайан 1 1
Ivan Gomez 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 1 1
Хайнце Габриэль 0 1
Armando Mendez 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия и Эсгрима 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Атлетико Хуракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия и Эсгрима 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Хуракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Хуракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 2
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Jherson Mosquera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Хайнце Габриэль 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Хайнце Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 44'
      Lucas Angelini уходит с поля. Марсело Бенитес выходит вместо него
    • 40'
      Armando Mendez получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Густаво Канто уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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