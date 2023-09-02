ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! САВЕЛЬЕВ!!! Глушков получил мяч почти у лицевой линии, оттуда сделал передачу во вратарскую, откуда Савельев аккуратно подработал мяч в сетку ворот. Грубейший провал в обороне у владикавказцев!

Ну что, теперь футбол пойдёт ещё интереснее! Думаю, голы мы точно сегодня ещё увидим!

Шавлохов по левой бровке прошёл вперёд, где Ломакин в подкате выбил мяч на угловой.

Хабалов подал, последовало что-то вроде удара или скидки от Багаева, Ставер был на месте, купировал угрозу.

Багаев сделал теперь уже длинный пас из центра поля, никто откликнуться на него не сумел. Вторая волна атаки - Цаллагов пробил издали, но мяч прошёл выше перекладины.

Тарба в подкате у Маркова попытался выбить мяч, получилось обострить ситуацию на чужой половине поля, но аут в пользу "Енисея".

Глушков сделал слишком сильную передачу, поэтому не получилось организовать атаку через центр сейчас. Могло быть очень опасно, если удалось всё сделать аккуратнее.

Глушков вышел на поле после перерыва, он заменил Никиту Раздорских. Посмотрим, получится ли что-то у другого Никиты на поле сегодня.

Шавлохов в очередной раз подключился к атаке, решив на этот раз нанести удар по воротам из глубины поля, мяч прошёл мимо цели.

Савельев пробил почти с линии штрафной, пробовал даже закрутить мяч. Солдатенко уверенно забрал мяч в руки, потому что был готов к такому развитию событий.

Три минуты добавил главный арбитр к основному времени первого тайма.

В атаке проводит концовку тайма "Алания", всё получается неплохо, но брак при последнем пасе разбивает всё вдребезги.

Солдатенко очень долго вводит мяч в игру...

До Ставера в итоге долетел мяч, тот ввёл его в игру... и всё! Свисток на перерыв, отдохнём, друзья!

И снова у нас пауза. Опять в центре поля нарушение правил, Цараев решил спрятаться от подката соперника, но взлетел в воздух уже после касания. Опять помощь медиков нужна была.

Должен арбитр как можно быстрее начать показывать карточки, если не будет этого, то мы или красную увидим, или до драки дело дойдёт.

Цараев не смог сейчас устоять на ногах, проблемы с коленом у него. Медики команды хозяев уже на поле, будут оказывать помощь сейчас они.

Раздорских ворвался в штрафную, хотел пройти к лицевой, но упал на газон. Арбитр определил фол в атаке, не верить ему нет причин, всё так и было.

Ибрагим Цаллагов вышел на поле вместо Цараева. Пожелаем скорейшего восстановления и возвращения в футбол Алану.

Царукян оказался на убойной позиции перед вратарской, пробил по диагонали под Кичиным, Ставер спас. Момент начался после того, как Валерий не сумел обработать мяч перед штрафной, отдав его игроку "Алании".

Солдатенко забрал мяч в руки, решил немного с ним "пообщаться", а только после этого выбил его далек вперёд.

Савельев получил мяч от Маркова, прошёл ближе к лицевой и по диагонали зрячи бил в дальний пустой угол, но не попал где-то полметра. Опасный момент, просчиталась оборона "Алании".

Масловский сейчас грамотно поставил корпус в своей штрафной, не позволив развить опасную атаку хозяевам.

33' Офсайд у "Енисея" определил арбитр, вводить в игру будет Солдатенко. Очень хотят хозяева поля удвоить своё преимущество.

32' Показали нам повтор с падением Царукяна, ничего опасного не было в том моменте, даже за пределами штрафной эпизод, да и заранее падать Валерий стал.

30' Тарба в районе центрального круга упал на газон после стыка, потребовалась помощь врачей опять.

29' Царукян сейчас упал в чужой штрафной, посчитал, что это будет пенальти, но арбитр показал, что надо продолжать матч. Нужно посмотреть повтор, чтобы разобраться в моменте.

28' . Канаплин оказался на газоне перед чужой штрафной, требуется помощь врачей Александру. Будет довольно опасный штрафной в пользу "Енисея". Рассечение у нападающего гостей, локтем он получил от оппонента! Удар со стандарта в итоге заблокировала стенка.

27' Ставер забрал мяч в руки после дальнего удара по воротам. Был неприятный рикошет, но Евгений был полностью готов к нему.

26' Возобновилась у нас игра. Ставер ввёл мяч от своих ворот, но атака у "Енисея" не получилась.

24' Пауза на то, чтобы попить воды у нас! Жарко довольно у нас, душно! Нужно перевести игрокам дух.

23' Шавлохов подключился к атаке слева, не стал входить в штрафную, а пробил по воротам со средней дистанции. Пролетело мимо.

22' Гиоргобиани попытался ответить на передачу Тарбы, но Зауру не хватило чутья, чтобы сделать этот пас точнее.

22' После подачи мяч покинул пределы штрафной площади. Никто из футболистов не сумел под него подстроиться.

21' "Енисей" в своей затяжной атаке заработал право на аут. После этого последовала навесная передача к лицевой, Солдатенко надёжно перевёл на угловой.

20' Егор Иванов пропихнул мяч в штрафную, но там был судья, который изменил траекторию. Арбитр решил, что будет спорный мяч, на который хозяева поля не претендовали.

18' Солдатенко забрал мяч в руки после дальней передачи-навеса. В ответ Ставер на выходе забрал мяч в руки в прыжке. Вот такой быстрый обмен.

17' Канаплин получил мяч на чужой половине поля, прошёл к штрафной площади и пробил по воротам мимо соперника, никакой опасности этот выстрел не нёс.

15' Да, таких голов давно не приходилось мне видеть! И динамика была сумасшедшая, и очень мощный прострел, да и выпад на свои ворота, в падении! Лучше бы Николай мяч не трогал, не было там острой необходимости так играть.

12' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Чочиев ворвался в штрафную справа, продвинулся к лицевой линии и прострелил во вратарскую, откуда Марков отправил мяч в сетку собственных ворот!

11' А вот у "Алании" удар был поинтереснее, хотя мяч после попытки Тарбы пролетел над перекладиной. Не близко, не остро, но всё-таки ближе к цели.

10' Хозин сейчас на своей половине поля цеплялся за мяч, но в итоге зацепился за Гиоргобиани, которого развернуло вокруг собственной оси. Потребовалась помощь медицинского персонала.

9' Ломакин пробил со стандарта, отправив его на верхний ярус трибуны за воротами. В этот раз не получилось, но Александр умеет бить куда опаснее и точнее.

8' Багаев в семи метрах от штрафной нарушил правила, улыбается, но зря. Всё верно определил арбитр, может быть весьма перспективный стандарт для "Енисея".

7' Шавлохов очень хотел выиграть верховую борьбу у Маркова, нарушив при этом правила в атаке. Как-то много фолов в дебюте поединка у нас.

6' Масловский теперь уже в центре поля на фланге плотно встретил Чочиева, отправив его на газон. Очередное устное внушение от арбитра.

4' Хозину пришлось оттянуться назад, чтобы отдать передачу своему голкиперу. "Алания" не прессингует, но просочиться через плотный центр гостям сложно.

3' Царукян понимал, что не успеет у чужой штрафной остановить Масловского, поэтому нарушил правила. Первый срыв атаки, первый фол.

2' Первая атака осталась за "Енисеем", прошла передача через центр в штрафную, но там Канаплин не сумел вовремя пробить. Ничего опасного для хозяев.