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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 8.
Алания
1:1
Второй тайм: 55'
Енисей
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Марков Николай
1:1
48' Гол
Савельев Максим

Ход матча

12'
Марков Николай
1:0
38'
Цаллагов Ибрагим
Цараев Алан
 
46'
 
Глушков Никита
Раздорских Никита
48'
1:1
Савельев Максим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 120
Алания 85% (102)
X 11.7% (14)
Енисей 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Енисей
1.64
5.90
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алания
Енисей

История личных встреч

Алания
Енисей

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 4 (1) 0.5
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.38
Цараев Алан 1 0.13
Гурциев Батраз 1 (1) 0.13
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стежко Виталий 2 0.25
Канаплин Александр 2 0.25
Иванов Егор 1 0.13
Марков Николай 1 0.13
Ломакин Александр 1 0.13
Орлов Антон 1 0.13
Савельев Максим 1 0.13
Окладников Андрей 1 0.13

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Тарба Заур 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Кичин Валерий 1 1
Канаплин Александр 2 0
Иванов Егор 1 0
Масловский Александр 1 0
Ломакин Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Бардыбахин Вячеслав 1 0
Раздорских Никита 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Алания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7
Алания
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
7
64%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0
Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0
Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1

Результаты матчей

Алания
Енисей

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Алания
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 1:1 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2.
Сокол
 Заявка 8 5 1 2 8 - 8 16
3.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Тюмень
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 5 - 5 11
8.
Енисей
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Химки
 1:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10.
Шинник
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 11 - 7 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
13.
Ленинградец
 Заявка 7 2 3 2 4 - 7 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 6 0 5 - 4 9
15.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 5 - 8 7
16.
Кубань
 1:1 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Волгарь
 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Алания
 1:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
4.
Акрон
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Енисей
 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Химки
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Ленинградец
 Заявка 4 2 1 1 2 - 4 7
3.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
4.
Химки
 1:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Енисей
 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Кубань
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Алания Машуков Ислам 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Родина Москва Тимошенко Иван 4
Сокол Бабаев Владлен 3
Акрон Килин Антон 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Глушков сделал слишком сильную передачу, поэтому не получилось организовать атаку через центр сейчас. Могло быть очень опасно, если удалось всё сделать аккуратнее.
  • 53'
    Тарба в подкате у Маркова попытался выбить мяч, получилось обострить ситуацию на чужой половине поля, но аут в пользу "Енисея".
  • 52'
    Багаев сделал теперь уже длинный пас из центра поля, никто откликнуться на него не сумел. Вторая волна атаки - Цаллагов пробил издали, но мяч прошёл выше перекладины.
  • 51'
    Хабалов подал, последовало что-то вроде удара или скидки от Багаева, Ставер был на месте, купировал угрозу.
  • Угловой
    51'
    Шавлохов по левой бровке прошёл вперёд, где Ломакин в подкате выбил мяч на угловой.
  • 50'
    Ну что, теперь футбол пойдёт ещё интереснее! Думаю, голы мы точно сегодня ещё увидим!
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! САВЕЛЬЕВ!!! Глушков получил мяч почти у лицевой линии, оттуда сделал передачу во вратарскую, откуда Савельев аккуратно подработал мяч в сетку ворот. Грубейший провал в обороне у владикавказцев!
  • 48'
    Шавлохов в очередной раз подключился к атаке, решив на этот раз нанести удар по воротам из глубины поля, мяч прошёл мимо цели.
  • Замена
    46'
    Глушков вышел на поле после перерыва, он заменил Никиту Раздорских. Посмотрим, получится ли что-то у другого Никиты на поле сегодня.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! С центра поля начал игрок "Алании".
  • Первый тайм
  • Перерыв
    До Ставера в итоге долетел мяч, тот ввёл его в игру... и всё! Свисток на перерыв, отдохнём, друзья!
  • 45'
    Солдатенко очень долго вводит мяч в игру...
  • 45'
    В атаке проводит концовку тайма "Алания", всё получается неплохо, но брак при последнем пасе разбивает всё вдребезги.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Савельев пробил почти с линии штрафной, пробовал даже закрутить мяч. Солдатенко уверенно забрал мяч в руки, потому что был готов к такому развитию событий.
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    • 45'
      Масловский сейчас грамотно поставил корпус в своей штрафной, не позволив развить опасную атаку хозяевам.
    • Опасный момент
      44'
      Савельев получил мяч от Маркова, прошёл ближе к лицевой и по диагонали зрячи бил в дальний пустой угол, но не попал где-то полметра. Опасный момент, просчиталась оборона "Алании".
    • 42'
      Солдатенко забрал мяч в руки, решил немного с ним "пообщаться", а только после этого выбил его далек вперёд.
    • Опасный момент
      40'
      Царукян оказался на убойной позиции перед вратарской, пробил по диагонали под Кичиным, Ставер спас. Момент начался после того, как Валерий не сумел обработать мяч перед штрафной, отдав его игроку "Алании".
    • Замена
      39'
      Ибрагим Цаллагов вышел на поле вместо Цараева. Пожелаем скорейшего восстановления и возвращения в футбол Алану.
    • Фол, нарушение
      38'
      Раздорских ворвался в штрафную, хотел пройти к лицевой, но упал на газон. Арбитр определил фол в атаке, не верить ему нет причин, всё так и было.
    • 37'
      Характерный жест руками - требуется замена Алану. Трибуны поддержали его громкими аплодисментами.
    • Травма, повреждение
      37'
      Цараев не смог сейчас устоять на ногах, проблемы с коленом у него. Медики команды хозяев уже на поле, будут оказывать помощь сейчас они. 
    • 36'
      Должен арбитр как можно быстрее начать показывать карточки, если не будет этого, то мы или красную увидим, или до драки дело дойдёт.
    • Фол, нарушение
      35'
      И снова у нас пауза. Опять в центре поля нарушение правил, Цараев решил спрятаться от подката соперника, но взлетел в воздух уже после касания. Опять помощь медиков нужна была.
    • Офсайд
      33'
      Офсайд у "Енисея" определил арбитр, вводить в игру будет Солдатенко. Очень хотят хозяева поля удвоить своё преимущество. 
    • 32'
      Показали нам повтор с падением Царукяна, ничего опасного не было в том моменте, даже за пределами штрафной эпизод, да и заранее падать Валерий стал.
    • Фол, нарушение
      30'
      Тарба в районе центрального круга упал на газон после стыка, потребовалась помощь врачей опять.
    • 29'
      Царукян сейчас упал в чужой штрафной, посчитал, что это будет пенальти, но арбитр показал, что надо продолжать матч. Нужно посмотреть повтор, чтобы разобраться в моменте. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Канаплин оказался на газоне перед чужой штрафной, требуется помощь врачей Александру. Будет довольно опасный штрафной в пользу "Енисея". Рассечение у нападающего гостей, локтем он получил от оппонента! Удар со стандарта в итоге заблокировала стенка. 
      .
    • 27'
      Ставер забрал мяч в руки после дальнего удара по воротам. Был неприятный рикошет, но Евгений был полностью готов к нему.
    • 26'
      Возобновилась у нас игра. Ставер ввёл мяч от своих ворот, но атака у "Енисея" не получилась.
    • Судья
      24'
      Пауза на то, чтобы попить воды у нас! Жарко довольно у нас, душно! Нужно перевести игрокам дух.
    • 23'
      Шавлохов подключился к атаке слева, не стал входить в штрафную, а пробил по воротам со средней дистанции. Пролетело мимо.
    • 22'
      Гиоргобиани попытался ответить на передачу Тарбы, но Зауру не хватило чутья, чтобы сделать этот пас точнее.
    • 22'
      После подачи мяч покинул пределы штрафной площади. Никто из футболистов не сумел под него подстроиться. 
    • Угловой
      21'
      "Енисей" в своей затяжной атаке заработал право на аут. После этого последовала навесная передача к лицевой, Солдатенко надёжно перевёл на угловой.
    • Судья
      20'
      Егор Иванов пропихнул мяч в штрафную, но там был судья, который изменил траекторию. Арбитр решил, что будет спорный мяч, на который хозяева поля не претендовали.
    • 18'
      Солдатенко забрал мяч в руки после дальней передачи-навеса. В ответ Ставер на выходе забрал мяч в руки в прыжке. Вот такой быстрый обмен. 
    • 17'
      Канаплин получил мяч на чужой половине поля, прошёл к штрафной площади и пробил по воротам мимо соперника, никакой опасности этот выстрел не нёс. 
    • 15'
      Да, таких голов давно не приходилось мне видеть! И динамика была сумасшедшая, и очень мощный прострел, да и выпад на свои ворота, в падении! Лучше бы Николай мяч не трогал, не было там острой необходимости так играть. 
    • Гол в свои ворота
      12'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Чочиев ворвался в штрафную справа, продвинулся к лицевой линии и прострелил во вратарскую, откуда Марков отправил мяч в сетку собственных ворот!
    • 11'
      А вот у "Алании" удар был поинтереснее, хотя мяч после попытки Тарбы пролетел над перекладиной. Не близко, не остро, но всё-таки ближе к цели. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Хозин сейчас на своей половине поля цеплялся за мяч, но в итоге зацепился за Гиоргобиани, которого развернуло вокруг собственной оси. Потребовалась помощь медицинского персонала.
    • 9'
      Ломакин пробил со стандарта, отправив его на верхний ярус трибуны за воротами. В этот раз не получилось, но Александр умеет бить куда опаснее и точнее.
    • Фол, нарушение
      8'
      Багаев в семи метрах от штрафной нарушил правила, улыбается, но зря. Всё верно определил арбитр, может быть весьма перспективный стандарт для "Енисея".
    • Фол, нарушение
      7'
      Шавлохов очень хотел выиграть верховую борьбу у Маркова, нарушив при этом правила в атаке. Как-то много фолов в дебюте поединка у нас.
    • Фол, нарушение
      6'
      Масловский теперь уже в центре поля на фланге плотно встретил Чочиева, отправив его на газон. Очередное устное внушение от арбитра.
    • 4'
      Хозину пришлось оттянуться назад, чтобы отдать передачу своему голкиперу. "Алания" не прессингует, но просочиться через плотный центр гостям сложно. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Царукян понимал, что не успеет у чужой штрафной остановить Масловского, поэтому нарушил правила. Первый срыв атаки, первый фол.
    • 2'
      Первая атака осталась за "Енисеем", прошла передача через центр в штрафную, но там Канаплин не сумел вовремя пробить. Ничего опасного для хозяев. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Гости разыграли мяч с центра.
    • До матча
    • Матч начинается с минуты молчания... Большая трагедия для Северной Осетии, о которой мы все помним, держим в наших сердцах...
    • Добрый вечер, уважаемые поклонники большого и нереального футбола! Вместе с Вами очаровательная и стойкая Анастасия Стульчикова. Для нас сегодня сегодня распахиваются двери самой лучшей лиги мира, а самым интересным станет матч лидера - владикавказской "Алании". Что ей сможет противопоставить "Енисей"? Узнаем совсем скоро! Приготовьте что-то поесть, налейте чай или что-то покрепче - мы скоро начинаем наше путешествие! 
       Узнаем совсем с
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Алания.
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    Прогнозы 120
    Алания 85% (102)
    X 11.7% (14)
    Енисей 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Енисей
    1.64
    5.90
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания 1:1 Енисей онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 1:1 Енисей

    Исход игры
    Алания
    85% (102)
    Ничья
    11.7% (14)
    Енисей
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    44.2% (53)
    1:0 Алания
    18.3% (22)
    2:0 Алания
    10.8% (13)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    3:1 Алания
    5% (6)
    1:2 Енисей
    3.3% (4)
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