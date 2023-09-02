Тур: 8.
Ход матча
12'
1:0
48'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штейнбрехер Эдуард
История личных встреч
Алания
Енисей
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|4 (1)
|0.5
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.38
|Цараев Алан
|1
|0.13
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.13
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стежко Виталий
|2
|0.25
|Канаплин Александр
|2
|0.25
|Иванов Егор
|1
|0.13
|Марков Николай
|1
|0.13
|Ломакин Александр
|1
|0.13
|Орлов Антон
|1
|0.13
|Савельев Максим
|1
|0.13
|Окладников Андрей
|1
|0.13
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Багаев Алан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
|Тарба Заур
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|3
|0
|Кичин Валерий
|1
|1
|Канаплин Александр
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ломакин Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Алания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
7
Алания
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
7
64%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0
Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0
Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1
Результаты матчей
Алания
Енисей
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Алания
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|5 - 4
|9
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|16.
|1:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Алания
|Машуков Ислам
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|4
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 1:1 Енисей
Исход игры
Алания
85% (102)
Ничья
11.7% (14)
Енисей
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
2:1 Алания
44.2% (53)
1:0 Алания
18.3% (22)
2:0 Алания
10.8% (13)
1:1 Ничья
10% (12)
3:1 Алания
5% (6)
1:2 Енисей
3.3% (4)
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